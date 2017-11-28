Телебашня может стать символом эпохи: официальное СМИ правительства России заступилось за главный недострой Екатеринбурга

«Российская газета» опубликовала материал о самом известном недострое Екатеринбурга – телебашне, которую свердловское власти вместе с УГМК хотят снести. Журналисты официального издания правительства РФ посчитали, что этот объект мог бы стать символом эпохи наряду с Эйфелевой башней и башней Бурдж Халифа. «Но земля мегаполиса дорогая, и, кажется, побеждают люди без фантазии, но с запросами», – характеризуют авторы публикации затею построить на этом месте ледовую арену.

«Телебашня в Екатеринбурге – пожалуй, самый знаменитый недострой страны. Она начала расти в 80-х, обещая стать второй по высоте после Останкинской. Но СССР уже распадался, стройку заморозили, в 1991-м она остановилась окончательно», – рассказали журналисты федерального издания, перечислив основные вехи развития этого проекта: заморозку стройки, передачу объекта из федеральной собственности в городскую (на самом деле телебашня – собственность области, а не города), несколько проектов по ее модернизации.

«Но земля мегаполиса дорогая, и, кажется, побеждают люди без фантазии, но с запросами. Они придумали самое простое: снести то, что строили предки, и на этом месте возвести банальный, но доходный спорткомплекс. Решение вызвало массовые протесты екатеринбуржцев, привыкших считать башню одной из фирменных достопримечательностей города. Эдуард Россель, экс-губернатор области, выступил против сноса: «Там можно сделать хороший культурный центр – новый пункт притяжения для горожан, для молодежи» – цитирует его «Областная газета». Союз архитекторов России решительно поддержал проект превращения башни в глобальный евразийский маяк – самый высокий в мире сухопутный маяк, уникальный для страны туристический объект, еще один важный аргумент в пользу проведения в России Экспо-2025», – сообщает «Российская газета».

Впрочем, по мнению главы региона Евгения Куйвашева, как раз ради «Экспо» недострой и стоит ликвидировать: «Это действительно символ Екатеринбурга, но надо смотреть объективно: три десятка лет в центре города, который будет претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо», стоит гигантская недостроенная башня с ржавой арматурой вместо макушки. С точки зрения инженерно-технического потенциала она исчерпала себя, и если никаких решений не принимать, то в конце концов она может нанести серьезный урон. Необходимо вовлекать эту территорию в городскую жизнь: иметь в центре пустырь – не есть хорошо».

Завершая текст, журналисты говорят: мнения могут быть разными, но «страна могла бы получить такой же символ эпохи, как во Франции – Эйфелева башня, в Канаде – CN Tower, в ОАЭ – башня Бурдж Халифа». «Нет денег на фантазию сейчас – может, подождать до лучших времен?» – предлагает автор материала.

Напомним, судьба этого объекта до сих пор остается под вопросом. Недостроенная телебашня и участок под ней были переданы АО «Ледовая арена» этим летом. Это акционерное общество создано областными властями вместе с УГМК. Согласно предложению, с которыми выступили медники, область отдает в качестве взноса в уставной капитал будущего АО землю и долгострой, получив долю в АО в размере 40%. Остальные 60% будут принадлежать холдингу Козицына.

Первоначально в УГМК предполагали разобрать башню, но позже начали искать подрывников. Однако за такую работу никто не взялся. Теперь же, по слухам, область вообще останется и без башни, и без денег – двух членов совета директоров АО «Ледовая арена», представляющих Свердловскую область, – замминистра спорта Якова Петрова и замдиректора «Спартаковца» Сергея Истомина – попросили покинуть управляющий орган. Вопрос по вводу новых представителей региона остался подвешенным. Таким образом, доля области в акционерном обществе становится как бы номинальной, что дает медникам возможность проводить любые интересные им решения по проекту «Ледовая арена».

Екатеринбург, служба информации

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