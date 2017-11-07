УГМК позовет иностранцев устраивать взрывы в центре Екатеринбурга – слух дня

Говорят, что УГМК не может найти исполнителей для реализации взрывных работ, которыми они должны ликвидировать недостроенную екатеринбургскую телебашню. «Кто-то сумел убедить Козицына, что распил башни – это долгий процесс и гораздо умнее будет уничтожить башню взрывом. Однако ни одна контора на территории бывшего СССР, имеющая достаточный опыт в данном деле, за реализацию проекта не взялась – посчитали, что это слишком опасно», – рассказывают слухмейкеры.

Опасения понятны – башня стоит в центральной части города и если что-то пойдет не так, пострадает много жилых домов, расположенных в ее окрестностях. Однако, говорят источники в УГМК, надежды найти команду взрывотехников, которые возьмутся за дело и все исполнят в лучшем виде, руководство медной компании не покидают. Говорят, что запрос на проведение работ уже послан в Канаду, там есть специалисты нужной квалификации и, возможно, как раз их-то удастся уговорить приехать на Урал уничтожать легендарный долгострой.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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