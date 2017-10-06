«Разговор с Козицыным будет продолжен»: Россель не понимает храма-на-воде и жалеет телебашню

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель не понимает, почему храм во имя святой Екатерины нужно строить именно в акватории Городского пруда, а кроме того, считает нецелесообразным снос недостроенной екатеринбургской телебашни. Об этом он заявил журналистам на сегодняшней пресс-конференции.

«Что касается храма-на-воде. Я этого просто не понимаю. Храм, может быть, и нужен. Но зачем на воде-то? Разве других мест нет?" – недоумевает сенатор. Впрочем, у Эдуарда Эргартовича есть своя идея, что поставить на пруду, – большую статую Екатерины II, которая станет таким же символом Екатеринбурга, как статуя Свободы – символом Нью-Йорка. «Надо, чтобы ночью ее подсвечивали, чтобы с самолётов видно было», – предложил Россель.

Что касается проекта сноса телебашни и строительства на ее месте ледовой арены, политик заявил: «Я был у Козицына, имели разговор, и разговор будет продолжен. У нас любят действовать по принципу 1917 года – «до основанья, а затем». В эту башню сотни миллионов долларов вложены. Я помню, я был на конкурсе, который объявлял губернатор, там были прекрасные предложения».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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