«Должно пройти время, чтобы символы города поменялись». Интервью «Нового Дня» с главным художником Екатеринбурга

Минувшим летом Екатеринбург сотрясали скандалы, так или иначе связанные с архитектурным и художественным обликом уральской столицы. Среди самых обсуждаемых тем – фасадная «реновация», намерения девелоперов снести телебашню и построить храм на насыпном острове на Городском пруду. Об этом и многом другом мы поговорили с главным художником Екатеринбурга Дмитрием Фогелем.

Дмитрий Михайлович, как сегодня продвигается работа по паспортизации фасадов?

Паспортизацией занимаемся уже порядка двух лет. Предшествовал этому подготовительный этап – еще примерно год. Задача – фиксировать архитектурный облик и навести порядок, чтобы город соответствовал званию европейского, претендующего на Экспо-2025, принимающего ежегодно международные выставки и конференции. Город стремится быть современным и динамично развивающимся, для этого он должен быть чистым и эстетичным. Екатеринбург претендует на звание третьего города страны, играющего в том числе и свою роль на международной арене, и его лицо должно быть соответствующим статусу.

Допустим, в центре это оправданно. И возмущение людей, которые узнали, что им придется понести затраты, временные и финансовые, можно понять. Особенно если мы говорим о жителях отдаленных районов. Там-то это зачем?

В том числе нужно и там. Самое главное – мы начали об этом говорить. Мы установили отправную точку, теперь безнаказанно и своевольно что угодно делать не позволено. Мы определили для себя, что с этого момента мы должны выстраивать отношения с собственниками, выстраивать правовые схемы, регулировать этот процесс. Безнаказанность непозволительна. Поэтому первое – мы закрепили через думу в правилах благоустройства архитектурный облик. Затем закрепили регламент согласования архитектурного облика через паспорта фасадов. Каждое здание в городе должно иметь такой паспорт. Никто не говорит, что кондиционеры нельзя, они должны быть в определенной системе, чтобы не уродовать архитектуру, созданную мастерами. Каждый собственник сейчас на свое усмотрение куда-то устанавливает блок кондиционера – это разваливает архитектуру, город превращается в хаос. Наша задача упорядочить эту систему. То же самое с остеклением балконов. Например, есть здание, все балконы единообразные, но висят три скворечника – остекленные и зашитые на свое усмотрение. Это уродует город, фасады и архитектуру в целом.

Никто с этим и не спорит. Люди переживают за трату времени и денег. Бог с ним с паспортом фасада, который на весь дом стоит 30-40 тысяч, а вот расстекление балкона дорого.

Для нас и для жителей города это дело новое, мы сформулировали проблему, начали искать пути решения, нашли инструментарий. Мы получили обратную связь от жителей города. Порой спекулятивную, но тем не менее. У нас действует программа капитальных ремонтов, да, жители ежемесячно, как и мы с вами, платят какие-то деньги, эта программа работает, она на сегодня не затрагивает балконы, потому что это отдельная история, и как раз мы сейчас прорабатываем данный вопрос. Может, появятся еще какие-то целые программы, и они смогут интегрироваться с капремонтом, позволяя подходить комплексно к капитальному ремонту, включая и балконы.

Насколько я знаю, не планируется расширять перечень работ по капремонту.

Мы начали об этом говорить, министром строительства и ЖКХ РФ были отмечены наши комплексные подходы, так что результаты, я думаю, будут. Но паспортизацию фасадов в любом случае никто не отменял, это плановая работа, необходимая для всего города. Сейчас она ведется в трех направлениях: заявительный характер, когда вы решили сделать балкон или кондиционер; вторая категория – капремонт, третья – вновь вводящиеся здания. С ними проще всего, отработана технология, они сдают паспорта фасадов при сдаче объектов в эксплуатацию. Понятно, что за год-два мы весь город не охватим, но в пределах 5-10 лет мы эту работу проведем.

А есть исключения?

Частное жилье.

А те дома, которые признаны аварийными?

Это очень частный и редкий случай, если дом признан аварийным, мы понимаем, что в ближайшее время он попадет в программу развития застроенных территорий, так что смысла здесь нет.

В Сочи, когда город готовился к Олимпиаде, была принята единая цветовая схема оформления зданий – даже частного сектора: охряные стены, бордовая крыша.

Не нужно сравнивать Екатеринбург с Сочи. Город Сочи на время подготовки к Олимпиаде был наделен широкими полномочиями, соответственно, все решения принимались достаточно быстро и радикально. Мы находимся в абсолютно другой ситуации, у нас все сложнее.

Еще момент про заявительный характер: я хочу застеклить балкон, я должна прийти в мэрию, принести заявление, согласовать. Я понимаю, когда так делают в Риме, где есть жилые дома, построенные 120 лет назад, и там это оправданно. А наши хрущевки – в чем целесообразность такой строгости?

Балконы выходят на фасад, фасады формируют город. Соответственно, вы что угодно можете делать в своей квартире, но раз вы выходите на фасад, нужно играть по определенным правилам.

К паспортизации муниципальных зданий активно привлекали студентов…

Да.

Может, и на остальные дома привлекать, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей?

Не могу сказать, сколько студентами выполнено паспортов, но в городе больше 15 тысяч объектов, и если мы только силами студентов эту работу будем проводить, сколько мы ее будем делать?

Екатеринбург производит впечатление контрастного города – деревянная усадьба возле стеклобетонного новостроя. В Кирове есть, например, ограничения – там не строят в старом историческом центре, а почему в Екатеринбурге нет такого?

Почему нет? Есть закон о зонах охраны объектов культурного наследия. Когда объект строительства попадает в данную территорию, ему предъявляются определенные требования, когда границы определены, становится ясно, что в зоне охраны не должно строиться ничего, либо строиться с ограничениями.

Так у нас строгость законов компенсируется необязательностью? Прямо под окнами нашей редакции, которая сидит в стеклянном 16-этажном офиснике, полуразрушенная усадьба купца Ваганова. Как мы тогда можем говорить о приведении облика города к стилевому единообразию?

В любом случае наше культурное наследие необходимо сохранять, а для того чтобы объекты начинали жить полноценной жизнью, их необходимо интегрировать в современные условия. Пример – ТЦ «Европа», да не осудят меня коллеги, достаточно спорный, но, на мой взгляд, хороший пример.

Ранее планировалось создать в Екатеринбурге художественный совет, который будет действовать по аналогии с градостроительным. Как продвигается эта работа?

Речь шла о секции при градостроительном совете. На сегодняшний момент она пока не сформирована. Документально все проработано, подобраны специалисты, будет необходимость – мы обязательно объединимся.

А как же спорные вопросы, тот же храм? Действительно ли он вписывается с точки зрения эстетической?

Это вопрос архитектурного совета, они свое мнение высказали.

Но мнение художников на эту тему тоже хотелось бы услышать. Как и в ситуации с телебашней, которую хотят сносить.

У башни теперь есть собственник.

Он всегда был. Просто теперь частный.

Этот объект уже врос в исторический контекст за многие десятилетия. Да, это уже история. Но нужно говорить о том, а насколько он может эксплуатироваться? Это уже эксперты пусть дают заключение. Сколько стоит разобрать или сколько стоит восстановить – вот такие вопросы на чаше весов. И, в любом случае, это вопрос частной собственности.

Ну подождите. Я вот куплю у вас под окнами кусок земли и настрою тут черти что. Нельзя же руководствоваться исключительно желаниями собственника.

Конечно, было бы идеально, если бы башню достроили, получили бы законченную доминанту, но насколько это реально…

По какому пути пойдет Екатеринбург? Европа или Азия? Старый центр или высотки из стекла и бетона?

Планировочная структура исторического Екатеринбурга была абсолютно европейской. То, что у нас должен быть высотный центр, никто не сомневается, это визитная карточка современного мегаполиса, раз мы претендуем на современный и продвинутый город, это должно быть так.

Но высотное строительство не обязательно должно быть в историческом центре.

Да, как раз на все эти вопросы должна ответить стратегия пространственного развития, работа над ней ведется несколько лет. Все эти вопросы пересекаются также с экономическим развитием города. Когда мы говорим только об эстетике и забываем об экономике, сколько мы на этом проедем? Но и только экономика – нехорошо. Должно быть сбалансированное устойчивое развитие.

Когда мы увидим документ?

На форуме «100+» одна из сессий будет посвящена нашей «Стратегии пространственного развития».

С каким из городов мира можно сравнить Екатеринбург?

Надеюсь, ни с каким. Одна из наших задач – идентичность города, собственное лицо. И оно у нас есть. Да, оно не всегда прекрасное, но оно есть.

Что нас отличает от других?

Мы принимали участие в подготовке конкурса на логотип города, была проведена серьезная аналитическая работа, опросы – что для нас, для жителей, для гостей Екатеринбурга важно, какие образы ассоциируются с Екатеринбургом. Это город – с женским именем и мужским характером. И нам есть чем гордиться. У нас город огромного потенциала, все лежит под ногами – только надо правильно поднять, почистить и поставить на полку. Екатеринбург – один из немногих, где сохранились целые ансамбли конструктивизма, об этом нужно чаще говорить, это наше достояние, и проговаривая это, мы начнем воспринимать это как один из плюсов, которым можно гордиться, а дальше поддерживать и ухаживать.

В Екатеринбурге постоянно проходят конкурсы на разработку каких-то оригинальных сувениров. Где это все? Почему не лежит на витринах?

Революцию невозможно сделать просто ради революции. Должны быть потребители. И они появляются. У нас есть уже несколько магазинов, кто занимается целенаправленно сувенирной продукцией, в том числе с айдентикой Екатеринбурга. Работа ведется, есть спрос, появится и предложение. Появились значки со знаковыми архитектурными объектами Екатеринбурга. Сейчас мы работаем с группой лучших промышленных и графических дизайнеров города над навигацией Екатеринбурга, итогом должен появиться бренд-бук Екатеринбурга. Те же зеленые автобусы – это уже часть бренда.

С Екатеринбургом, скорее, старые автобусы-гармошки ассоциируются.

Тут как с телебашней – она стала символом города, но должно пройти время, чтобы символы поменялись.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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