Дом видного депутата гордумы Екатеринбурга приведет в ужас гостей ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге десятки старинных зданий продолжают разрушаться, обрастая «полипами» современных стеклянно-бетонных высоток. Даже те из них, что занесены в реестры памятников архитектуры, истории и культуры и, соответственно, находятся под защитой государства, не избегают печальной участи. Правила, запрещающие строить в 200-метровой охранной зоне, нарушаются, а местные чиновники называют это «интеграцией», хотя речь идет, скорее, о разрушении и поглощении. Один из самых стойких памятников истории – усадьба купца второй гильдии и гласного Екатеринбургской думы Василия Степановича Ваганова.

Комплекс находится в ужасном состоянии – одно из зданий несколько лет стоит на деревянных подпорках, окна давно выбиты и частично заколочены, сквозь обрушившуюся крышу видны горы строительного хлама.

Предпоследним владельцем усадьбы числилось ООО «Ермак и К», компания, основным видом деятельности которой, согласно открытым источникам, была организация досуга с помощью бильярда. Фирма выкупила полукаменный дом и флигель, украшенный деревянной резьбой, вместе с торговой лавкой в кирпичном стиле. Комплекс 1911 года постройки был продан за 19,8 млн рублей в 2011 году. Это, кстати, была стартовая цена, т.е. усадьба досталась покупателю при минимальных возможных тратах. Прежним владельцем было ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области». «Мы прекрасно понимаем, что у усадьбы достаточно жесткие охранные обязательства, и дальнейшую эксплуатацию объекта будем вести под надзором Министерства культуры и туризма Свердловской области», – говорил порталу 66.ру представитель покупателя после сделки.

На момент покупки степень износа здания составляла 61%. Однако эксплуатация объекта привела к тому, что постройки обветшали и разрушились еще сильнее. Собственник, похоже, не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы сохранить памятник истории, культуры и архитектуры в надлежащем состоянии. Здания усадьбы купца Ваганова использовали исключительно как рекламную площадь – его завешивали огромными баннерами.

Ни о каком ремонте – по крайней мере, последние три года, – речи не шло. И собственник – ООО «Ермак и К» – регулярно получал предписания от надзорных органов за это. Горожане, небезразличные к судьбе старинных построек, даже предполагали, что в этом и заключается цель покупателя – довести памятник до состояния, в котором он бы уже не подлежал восстановлению, и разрушить его полностью.

Кстати, директор ООО «Ермак и К» Степан Лобанов одновременно является директором управляющей компании «Суворов», которая обслуживает офисное здание, построенное впритык к усадьбе купца Ваганова.

Более того, именно этот человек был директором и совладельцем скандального ООО «Энерджи-спорт», которое основало одноименный фитнес-клуб, продавало годовые абонементы, а через пару месяцев внезапно закрылось, ничего не компенсировав клиентам. Оба предприятия даже зарегистрированы по одному адресу – Радищева, 6а. Там же, согласно документам базы СПАРК, находится и последний на данный момент владелец усадьбы – ООО «Строительная компания «Иртыш» (основной вид деятельности – снос и разборка зданий). Фирма оформлена, судя по всему, на деловых партнеров Лобанова. Директором числится Снежана Уткина, на которую, в свою очередь, зарегистрирована доля в фирме «Завод «Металлографит», которым владеет один из директоров ООО «Энерджи-Спорт» Александр Ряжкин.

Госпожа Уткина стала ответчицей в суде по делу о нарушении требований к сохранению и использованию объектов культурного наследия, это статья 7.13 КоАП РФ. Как рассказали «Новому Дню» в Ленинском районном суде Екатеринбурга, куда с иском обратилось Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, слушание состоится 17 октября этого года. Уточнить в госохране, в чем именно заключается суть претензий к «Иртышу», пока не удалось.

Интересно, что памятники архитектуры, которые находятся на пути следования клиентских групп FIFA (то есть футболистов, спортфункционеров, отечественных и иностранных журналистов и болельщиков), были поставлены на ближайший год в план по ремонту, об этом «Новому Дню» рассказали в комитете по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбург. Увы, улица Радищева к таким местам не относится, так что, возможно, усадьба купца Ваганова, как и десятки других зданий в Екатеринбурге, встретят гостей Чемпионата мира по футболу 2018 не самым ухоженным видом.

Фото: Семен Саливанчук, РИА «Новый День», Николай Боченин, bochenin.com

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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