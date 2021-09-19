Владелец машины, на которую упала стена старинной усадьбы, ждёт компенсации

Владелец автомобиля ВАЗ-2107, пострадавшего во время обрушения стены усадьбы купца Ваганова в центре Екатеринбурга, пока не намерен обращаться в суд – он ждёт, когда с ним свяжутся собственники станинного здания и предложат компенсацию. Как рассказал «Новому Дню» владелец «Жигулей», он купил машину недавно, начал восстанавливать – поставил новые фары, лобовое стекло. Примерную сумму предполагаемой компенсации, которую владелец «Жигулей» намерен получить – 30-40 тысяч рублей.

Как отмечает «Новый День», автомобиль стоит на этом месте уже довольно давно. Арендаторы офисного дома «Суворов» отмечают, что машину не уезжала оттуда неделями.

Здание является памятником истории, архитектуры и культуры регионального значения. Усадьбу купца Ваганова передавали лицам, которые также владеют соседним офисником, однако те заниматься восстановлением не стали. В итоге из работ, которые провели в усадьбе, – лишь установка балок, которые поддерживали рухнувшую сегодня стену. На месте сегодня побывала специалист из управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Она составила акт о случившемся, однако от комментариев отказалась.

Екатеринбург, Елена Сычева, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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