Больше двух месяцев никто не может убрать часть «культурного наследия» с дороги в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Два с половиной месяца часть обрушившейся стены старинной усадьбы лежит в центре Екатеринбурга на улице Радищева у бизнес-центра «Суворов». Горожане жалуются, что она мешает проходу, так как лежит на тротуаре и частично на проезжей части.

В мэрии не знают, когда эту стену уберут: «Поскольку обрушившаяся стена (как часть здания) является объектом культурного наследия регионального значения, ее составные части так же являются предметом охраны. Поэтому собственник здания должен сделать экспертизу текущего технического состояния объекта и получить разрешение в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области на уборку кирпича».

Также в администрации города «Новому Дню» пояснили, что тротуар, где лежит стена, находится в собственности владельца усадьбы купца Ваганова. При этом в УК «Суворов» сообщали, что это собственность мэрии.

В мэрии же сказали, что они потребовали огородить обвал: «Собственник ограждение выполнил и сообщил, что не может ликвидировать последствия обрушения до момента получения разрешения на это от госохраны». «Новый День» отправил запрос в ведомство с целью узнать, когда дадут добро на уборку рухнувшей части стены.

Зданием владеет ООО «Купец». Директор компании отказывается общаться с прессой как лично, так и через официальные запросы. «Новый День» написал заявление в прокуратуру с просьбой принудить собственника ответить на вопросы СМИ.

Исторический особняк, стоящий напротив ТРЦ «Гринвич», начал активно разрушаться еще в 19 сентября. Тогда никто не пострадал. Задело только припаркованную поблизости «семерку». На следующий день упала внутренняя перегородка. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку по факту обрушения памятника регионального значения.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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