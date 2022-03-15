«Мы не сносим, мы готовим к реставрации»: у рухнувшего особняка на Радищева появились трактора (ФОТО)

Около многострадальной усадьбы купца Ваганова – особняка на улице Радищева в Екатеринбурге – сегодня появилась спецтехника, которая убирает рухнувшие еще в сентябре 2021 года куски стены и фасада. Рабочие уверяют, что указа сносить историческое здание не было. «Здесь будет реконструкция», – заверили они корреспондента «Нового Дня».

Как ранее неоднократно писал «Новый День», памятник исторического наследия разрушается уже много лет. Еще в апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, стены дома оказались практически отделены друг от друга.

Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. А в сентябре 2021-го часть стены просто рухнула на тротуар и припаркованный рядом автомобиль. По счастливой случайности, не зацепило пешеходов.

С сентября 2021 года части стены усадьбы Ваганова так и лежали на улице Радищева. Убирать их никто не торопился: мэрия Екатеринбурга сообщала, что это памятник регионального значения, а также что вопросы должен решать собственник. Собственник и представители госохраны отмалчивались. Наконец сегодня – спустя полгода после обрушения – на объекте появилась техника.

Добавим, что вчера в БЦ «Суворов», рядом с которым находится особняк, произошел пожар. И пожарные машины не смогли проехать к месту из-за того, что мешали обломки домика. Не исключено, что именно поэтому работы начались сегодня.

Всего за час трактор убрал с тротуара и проезжей части куски бетона, которые мешали пешеходам и машинам шесть месяцев. Сейчас спецтехника приступила к другим работам.

Шурф для исследования фундамента

«Нам нужно проверить, в каком состоянии фундамент здания. Затем уже будут какие-то другие действия, – рассказал «Новому Дню» один из рабочих. – Сносить здание мы не будем. Речь идет о реконструкции».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что усадьба Ваганова – это памятник регионального значения, находящийся в частной собственности. Поэтому вопросы о том, какие работы там проводятся, лучше адресовать в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Получить там комментарий на момент публикации новости не удалось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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