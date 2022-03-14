Из-за пожара в бизнес-центре «Суворов» сотрудников не пускали в офисы

В бизнес-центре «Суворов» на улице Радищева сегодня рано утром произошел пожар. Сотрудники, приехавшие к 8 часам на работу, не смогли попасть в офисы: все было перекрыто.

Работникам рассказали, что в одном из подъездов бизнес-центра произошел пожар, поэтому доступ в помещения пока ограничен.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пожар произошел не в самом офисном здании, а в подземном паркинге.

«На площади 3 квадратных метра горел автомобиль. На данный момент пожар потушен, никакой угрозы нет», – сообщили в МЧС.

К 9 часам утра сотрудников БЦ «Суворов» начали запускать в офисы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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