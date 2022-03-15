В правительстве объяснили, что делал трактор на развалинах старинной усадьбы

Сегодня днем у полуразрушенной усадьбы купца Ваганова в Екатеринбурге на улице Радищева появилась спецтехника. Здание, включенное в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сильно пострадало за несколько лет без консервации, а полгода назад у него рухнула одна из стен. Сегодня там начались работы, и многие, видевшие это, подумали, что дом сносят. В департаменте информполитики региона пояснили, что это не так.

«Подрядчику восстановительных работ, ООО «РИДО», выдано разрешение на выполнение научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе выполнение шурфов. В настоящее время произведена расчистка территории и выполнение шурфов (вертикальная выработка в грунте вблизи несущих строительных конструкций) для изучения сохранившихся конструкций объекта культурного наследия и его фундамента. Проведение научно-исследовательских работ является необходимым этапом для дальнейшего проектирования работ по сохранению объекта культурного наследия. Расчистка территории проводилась с использованием специальной техники. Работы непосредственно на объекте культурного наследия выполнены ручным инструментом», – сообщили в ДИПе «Новому Дню».

Там напомнили, что собственником усадьбы является ООО «Архстройинвест». Как уже писал «Новый День», в апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, две стенки дома оказались практически отделены друг от друга. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. Стена этого здания уже несколько лет держалась за счет деревянных подпорок. Историю разрушения дома купца Ваганова «Новый День» уже рассказывал. Комплекс давно находился в ужасном состоянии, но в последнее время никаких мер собственник не принимал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»