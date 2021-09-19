«Громкий хлопок – и все»: подробности обрушения старинной усадьбы (ФОТО)

На место обрушения старинной усадьбы по адресу Радищева, 6 в Екатеринбурге приехали сотрудники МЧС. По их словам, стена обрушилась из-за ветхости.

Сотрудница ближайшего магазина Наталья рассказала корреспонденту «Нового Дня», что «услышала хлопок громкий, и все, даже испугаться не успела».

Официально в пресс-службе ГУ МЧС инцидент прокомментировали следующим образом: «Здание одноэтажное, неэксплуатируемое. Наши сотрудники прибыли на место для проверки информации. Пожарно-спасательные мероприятия не понадобились, пострадавших нет». Спасатели оцепили место обрушения и уехали, оставив дежурных.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в центре Екатеринбурга, около ТРЦ «Гринвич», обрушилась часть старинного здания – усадьбы купца Ваганова. Стена упала на припаркованный рядом автомобиль. Отметим, что памятник культурного наследия стоит вплотную к ДЦ «Суворов», в рабочие дни там постоянно паркуется множество машин и ходят люди. Случись подобное ЧП в другой день, могли бы быть пострадавшие.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, две стенки дома оказались практически отделены друг от друга. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. Стена этого здания уже несколько лет держалась за счет деревянных подпорок. Историю разрушения дома купца Ваганова «Новый День» уже рассказывал. Комплекс уже давно находился в ужасном состоянии, но в последнее время никаких мер собственник не принимал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Никита Кондрашин

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