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Вторник, 21 декабря 2021, 09:13 мск

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Рухнувшее на тротуар три месяца назад «культурное наследие» в центре Екатеринбурга до сих пор не могут убрать

Людям приходится ходить по проезжей части

В центре Екатеринбурга три месяца на дороге лежит обрушившаяся часть старинной усадьбы купца Ваганова. Груда обломков мешает как проходу пешеходов, так и проезду машин, потому что перегородила тротуар и частично проезжую часть.

Для уборки исторического мусора собственник должен получить разрешение в управлении Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Но там «Новому Дню» сообщили, что все еще никаких «заявлений на выдачу разрешений на проведение работ в управление не поступало».

Владеет зданием ООО «Купец». Директор компании Мария Королькова отказывается общаться с прессой как лично, так и через официальные запросы.

Усадьба купца Ваганова, стоящая напротив ТРЦ «Гринвич», начала активно разрушаться еще 19 сентября. При падении стены никто не пострадал. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга до сих пор проводит проверку по факту обрушения памятника регионального значения.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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