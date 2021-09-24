Владелец машины, на которую упала стена старинной усадьбы в центре Екатеринбурга, получил компенсацию

Хозяин машины ВАЗ 2107, пострадавшей во время обрушения стены усадьбы купца Ваганова в центре города, получил компенсацию в размере около 50 тысяч рублей. Как рассказал «Новому Дню» мужчина, собственник рухнувшего здания связалась с ним на следующий день после произошедшего и предложила компенсировать ущерб.

Купил машину молодой человек недавно, начал восстанавливать – поставил новые фары, лобовое стекло. Но обрушение поставило крест на его усилиях. Теперь он собирается заново начать восстанавливать «жигули».

Сейчас земля вокруг дома огорожена: натянуты ленточки, повешены знаки, запрещающие движение рядом с усадьбой. Как нам сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, зданием владеет ООО «Купец». Директор фирмы – Мария Королькова. Владелица старинной усадьбы приезжала осматривать руины исторического особняка. Мы пытались поговорить с ней, но она от общения отказалась. Запретила себя снимать и требовала, чтобы журналист отдал ей свой телефон. Мы отправили в ее компанию официальный запрос: планируется ли реставрация памятника истории, архитектуры и культуры регионального значения, – пока он остался без ответа.

Напоминаем, исторический особняк, стоящий напротив ТРЦ «Гринвич», начал активно разрушаться еще в воскресенье. Тогда никто не пострадал. Задело только припаркованную поблизости «семерку». На следующий день упала внутренняя перегородка. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку по факту обрушения памятника регионального значения.

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году по особняку расползлась огромная трещина. Еще одна – шириной с кулак – пошла по фасаду. А стена здания уже несколько лет держится за счет деревянных подпорок.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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