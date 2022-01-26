Полиция возбудила уголовное дело из-за обрушения старинной усадьбы в центре Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга, после проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района, возбудила уголовное дело по факту обрушения памятника регионального значения – дома купца Ваганова на улице Радищева. Об этом «Новому Дню» сообщил заместитель прокурора Ленинского района Артем Варданян.

«В настоящее время отделом полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 243.1 УК РФ, в рамках которого будет дана оценка действиям должностных лиц ООО «Купец» (компания, владеющая зданием, – прим. ред.), – сообщили «Новому Дню».

По части 1 статьи 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» виновным грозит штраф до миллиона рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо лишение свободы на 2 года.

Старинная усадьба купца Ваганова, стоящая напротив ТРЦ «Гринвич», начала активно разрушаться 19 сентября. На тротуар и проезжую часть упала часть стены. Из людей никто не пострадал, задело только припаркованную поблизости «семерку».

При этом обломки стены уже несколько месяцев лежат на дороге, мешая проходу пешеходов и проезду машин.

Директор компании ООО «Купец» Мария Королькова отказывается общаться с прессой.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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