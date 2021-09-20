Прокуратура начала проверку обрушения здания-памятника на Радищева (ФОТО)

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку по факту обрушения памятника регионального значения – дома купца Ваганова на улице Радищева, сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. По ее итогам будет дана оценка деятельности собственника по сохранению памятника.

Кто сейчас является владельцем здания – не известно. В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области назвать собственника отказались. При этом «Новому Дню» рассказали, что владелец должен был либо провести противоаварийные работы и консервацию, чтобы не допустить дальнейшего разрушения, либо сделать ремонт и реставрацию, то есть вернуть зданию первоначальный вид. «Мы несколько раз подавали на него в суд. Все суды завершились в нашу пользу. Мы обращались к судебным приставам, чтобы они его понудили исполнить решение суда. Но ничего не изменялось», – добавили в ведомстве.

Сегодня здание огорожено только красно-белыми лентами. Вблизи ходят люди. Водители снова ставят машины рядом с домом Ваганова. Как сообщили РИА «Новый День» в УК «Суворов», земля рядом с домом находится в собственности администрации города. Сотрудники УК огородили часть территории во избежание несчастного случая, но дальнейшие действия должен предпринимать собственник земли. В мэрии обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, вчера в центре Екатеринбурга, напротив ТРЦ «Гринвич», обрушилась часть старинного здания – усадьбы купца Ваганова. Никто не пострадал. Задело только припаркованный поблизости автомобиль ВАЗ-2107.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, две стенки дома оказались практически отделены друг от друга. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. Стена этого здания уже несколько лет держалась за счет деревянных подпорок.

Об истории разрушения дома-памятника можно почитать здесь.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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