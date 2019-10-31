«Когда развалится, тогда и приходите», – юрист о способах избавиться от развалюх с историческим наследием

Частники, у которых в собственности оказались здания-памятники, из-за тяжелой экономической ситуации пытаются от них избавиться. Однако сделать они могут это только по решению суда и только когда от объекта культурного наследия практически ничего не останется. Эту правовую коллизию государство должно разрешить, пока старинные здания еще существуют, но и у государства денег нет, об этом сегодня в рамках 100+ Forum Russia рассказала доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского Госуниверситета адвокат Мария Александрова.

По словам юриста, после нескольких волн приватизации огромное количество памятников-объектов исторического наследия оказалось в руках частников. Немногие из них занимаются восстановлением собственности и делают это качественно. Но в большинстве случаев памятники архитектуры никак не содержатся и просто разрушаются. По гражданскому кодексу управление охраны памятников может принудительно выкупить здание у частника – если собственник не выполняет свои обязанности или если совершат действия угрожающие сохранности объекта. Если же собственник так «следил» за имуществом, что оно практически разрушилось, то есть норма, позволяющая забрать у коммерсанта землю, где стоял памятник, – причем без всякого выкупа, безвозмездно.

Дом купца Ваганова в Екатеринбурге стремительно разрушается

«Но мы все чаще и чаще наблюдаем другую тенденцию. Собственник приходит к органу, отвечающему за охрану памятников, и говорит: «Прекратите владение принудительно. У меня нет денег на его содержание и деньги не появятся, я в предбанкротном состоянии, и продать я его не могу, потому что тут очень большая сумма вложений. Он будет и дальше разрушаться, если вы эти мучения не прекратите». Но закон не предусматривает такую возможность. Надо сначала довести здание до такого состояния, чтобы его изъяли, у нас по закону нельзя просто прийти и сдать. Хотя мне известны случаи, когда собственники приходили в управление охраны и просили: сделайте что-нибудь, мы упадем в первом раунде суда», – описала Мария Александрова.

Вторая проблема – это нежелание государства содержать памятники культурного наследия, все по той же причине – нужны деньги, а их нет. Отчасти с «решением» проблемы помогает бюрократия. Дело в том, что отнимают памятники у собственника и распоряжаются этими зданиями разные структуры: судится и отбирает – управление госохраны памятников, а распоряжается ими от лица государства – орган по управлению имуществом. «И часто эти органы не дружат. То есть суд решение принял, а орган по управлению имуществом говорит: ой, а у нас нет положения о выкупе, или положения об изъятии земель», – рассказала юрист о способе, с помощью которого передача здания на баланс государства волокитится.

«У вас более тысячи объектов культурного наследия. И ответственный орган охраны. Я думаю, исков к собственникам может быть много. Я сейчас в центре немного прогулялась – да, видно, есть памятники, и не все они содержатся в удовлетворительном состоянии. А вот пытаются ли собственники избавиться от зданий, я подсказать не могу» – прокомментировала она корреспонденту РИА «Новый День».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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