«Останутся только руины», – екатеринбуржцы считают, что памятники архитектуры не проживут еще 20 лет без капремонта (ФОТО, ВИДЕО)

Жители центра Екатеринбурга крайне возмущены переносом сроков капитального ремонта в их домах. Речь идет об объектах культурного наследия, в которых живут люди. Здания, находящие под защитой государства, были построены еще в первой половине ХХ века. И с тех пор многие из них ни разу не ремонтировали. И в ближайшее время никаких масштабных работ в этих зданиях не планируется, об этом 18 июня заявил глава екатеринбургского управления ЖКХ Александр Брагин. Съемочная группа побывала в нескольких домах-памятниках, которым предстоит ждать капремонта 20 лет. Жители Городка Чекистов, дома-коммуны, который находится на проспекте Ленина, 52, и исторического здания на Шейнкмана, 83, заявили, что к этому времени от их жилищ останутся только руины. Подробности – в нашем материале.

Памятники архитектуры остались без капремонта

Как уже писал «Новый День», в своем докладе чиновник сообщил, что в Екатеринбурге на сегодняшний день 33 дома-памятника федерального значения, 45 – регионального и еще 5 муниципального. Проблема в том, что стоимость проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы в три раза выше, чем в обычных многоэтажках. Брагин подчеркнул, что бюджет Екатеринбурга не потянет капремонт их всех. «Можно [эти работы проводить] теоретически за счет дополнительных взносов собственников помещений, но это крайне маловероятно. Вряд ли люди дополнительно вложат средства помимо минимального взноса», – сказал чиновник.

Владельцы квартир в домах-памятниках сообщили «Новому Дню», что им уже предлагали увеличить суммы сборов за капремонт, но люди не согласны платить больше положенного.

В результате большинство памятников, которые находились в начале очереди со старта программы капремонта, сейчас передвинуты в конец списка. По информации от Александра Брагина, работы перенесены на 2039-2041 годы.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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