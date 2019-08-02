Четыре дома из Городка Чекистов отремонтируют за 3 млн рублей

Объявлен аукцион на проведение работ по косметическому ремонту домов в Городке Чекистов. Стоимость госконтракта – 2,9 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лот предусматривает ремонт в четырех домах по адресам: проспект Ленина, 69, корпуса 4, 7, 8, 14. Заказчиком работ выступает филиал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по УрФО.

В техзадании перечислены работы, которые необходимо выполнить: устройство подвесных потолков типа «Армстронг»; облицовка стен гипсокартонными листами; облицовка оконных и дверных откосов пластиком или листами из синтетических материалов; устройство цементных стяжек; устройство перегородок из гипсокартонных листов; электромонтажные работы. Срок проведения работ – не более 60 дней со дня заключения госконтракта. Торги состоятся 12 августа. Подрядчик должен иметь все необходимые допуски для работ с объектом культурного наследия федерального значения.

Подчеркнем, речь идет лишь о косметическом ремонте, как ранее сообщал «Новый День», капремонта дома-памятники рискуют не дождаться.

Напомним, в одном из домов Городка Чекистов в ночь на 16 мая 2017 года произошел пожар. В одной из комнат на 6 этаже замкнуло проводку. Из-за конструктивных особенностей дома – пустотных перекрытий и деревянных перегородок – огонь из квартиры быстро перекинулся на крышу. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожарные тушили огонь несколько часов, водой были залиты квартиры вплоть до нижних этажей. Но к ремонту долго не приступали из-за особенного охранного статуса дома.

Екатеринбург, служба информации

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