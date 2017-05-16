Названа причина крупного пожара в Городке Чекистов

Публикации за 16.05.17

Названа предварительная причина крупного пожара, случившегося сегодня ночью в одном из домов Городка Чекистов в Екатеринбурге. «Пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории в настоящее время выясняют обстоятельства ночного пожара в жилом доме. По предварительной версии, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования в одной из комнат на 6-м этаже», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, пожар возник на улице Первомайской, 40, около часа ночи. Из-за конструктивных особенностей дома (пустотных перекрытий и деревянных перегородок) огонь из квартиры быстро перекинулся на кровлю дома. Площадь пожара составила порядка 100 кв. м. Спасателям пришлось эвакуировать 82 человека, в том числе восьмерых детей и двух человек – на носилках. Никто из них не пострадал. На базе гимназии №37 (расположена рядом с улицей Мичурина) был развернут пункт временного размещения для эвакуированных жителей.

В тушении пожара принимали участие 16 единиц пожарной техники, 46 человек личного состава. Сотрудники ГИБДД перекрывали движение транспорта. Открытое горение было ликвидировано ближе к пяти часам утра. По информации МЧС, в гимназии №37 пожелала разместиться только одна семья из 4-х человек. Остальные эвакуированные жители дома отправились к родственникам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

В список санкций Украины попали 4 уральских завода и авиакомпании. / Магазинную просрочку на помойках караулят старики и малоимущие (ВИДЕО). / В Свердловской области возбудили уголовку за перевозку пассажира через закрытую ледовую переправу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»