После крупного пожара на Первомайской центр города остался без воды (ФОТО)

Публикации за 16.05.17

В Екатеринбурге сегодня ночью горел один из домов Городка Чекистов. Пожар возник на улице Первомайской, 40, около часа ночи в одной из квартир на шестом, верхнем, этаже. Утром жители центра уральской столицы оказались без горячей воды.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, вследствие конструктивных особенностей дома (пустотных перекрытий и деревянных перегородок) огонь из квартиры быстро перекинулся на кровлю дома. Площадь пожара составила порядка 100 кв. м. Спасателям пришлось эвакуировать 82 человека, в том числе восьмерых детей и двух человек – на носилках. Никто из них не пострадал. На базе гимназии №37 (расположена рядом с улицей Мичурина) был развернут пункт временного размещения для эвакуированных жителей.

В тушении пожара принимали участие 16 единиц пожарной техники, 46 человек личного состава. Сотрудники ГИБДД перекрывали движение транспорта. Открытое горение было ликвидировано ближе к пяти часам утра. Причины крупного пожара сейчас устанавливаются, как подсчитывается и нанесенный огнем ущерб. По информации МЧС, в гимназии №37 пожелала разместиться только одна семья из 4-х человек. Остальные эвакуированные жители дома отправились к родственникам.

Прилегающие к месту пожара улицы сегодня утром были частично затоплены. Жители домов по улице Бажова, Первомайской и Мичурина сообщают, что в их домах пропала горячая вода. Связано ли это с сегодняшним пожаром, неизвестно. В диспетчерских службах ссылаются на отсутствие точной информации. Вместе с тем, горожане по дороге на работу сегодня отметили, что в долину гейзеров превратилась улица Толмачева – из-под асфальта начала прорываться вода. «На Толмачева – Почтовом долина гейзеров. Вода бьет прямо из-под бордюра», – написал у себя в Facebook Максим Путинцев. Впрочем, к десяти часам утра ситуация в указанном перекрестке улицы стабилизировалась – наводнения здесь уже не наблюдалось.

Екатеринбург, служба информация РИА «Новый День»

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