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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

В Екатеринбурге забил коммунальный гейзер у резиденции губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге забил коммунальный гейзер у резиденции губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня утром забил коммунальный гейзер неподалеку от резиденции губернатора Свердловской области. В Водоканале сообщили, что к этому моменту утечку уже локализовали.

Фото Максима Путинцева
Фото Максима Путинцева

«На Толмачева – Почтовом долина гейзеров. Вода бьет прямо из-под бордюра. Еще немного – и затопит резиденцию», – написал сегодня на своей странице в «Фейсбуке» Максим Путинцев. На видео и фотографиях заметно, как вода заливает тротуар и вытекает на дорогу.

Фото Максима Путинцева
Фото Максима Путинцева

В пресс-службе Водоканала пояснили, что сообщение об аварии поступило около 8 утра, к 9 часам утра аварию локализовали, утечка образовалась на водоводе диаметром 200 мм. На месте работает бригада Водоканала. Впрочем, уже от утреннего потопа почти не осталось следов, вода практически утекла.

Видео – Максим Путинцев

Фото пресс-службы Водоканала
Фото пресс-службы Водоканала
Фото пресс-службы Водоканала
Фото пресс-службы Водоканала
Фото пресс-службы Водоканала
Фото пресс-службы Водоканала

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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