В крыше – дыра, внутри – сырость и копоть: памятник архитектуры в Городке Чекистов не спешат ремонтировать после пожара

14-й корпус Городка Чекистов, где полтора месяца назад случился пожар на верхнем этаже, до сих пор никто не начал ремонтировать. В крыше зияет дыра, а в квартирах, залитых с шестого по первый этаж, сырость и запах гари. Управляющая компания за это время не предложила своей помощи даже в просушке помещений. А на крыше положила полиэтилен. При этом, напомним, Городок Чекистов является памятником архитектуры федерального значения.

Напомним, пожар в одном из домов комплекса Городок Чекистов произошел в ночь на 16 мая. В одной из комнат на 6 этаже замкнуло проводку. Из-за конструктивных особенностей дома – пустотных перекрытий и деревянных перегородок – огонь из квартиры быстро перекинулся на крышу. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожарные тушили огонь несколько часов, водой были залиты квартиры вплоть до нижних этажей.

С момента пожара прошло уже почти полтора месяца, но многие жильцы дома №40 по улице Первомайской до сих пор не могут вернуться в квартиры, поскольку в здании – памятнике архитектуры федерального значения – до сих пор не начат ремонт.

Как написал сегодня на своей странице в «Фейсбуке» знакомый с ситуацией общественник и архитектор Леонид Салмин, в крыше дома Городка Чекистов до сих пор зияет дыра, в помещениях сырость.

«В результате [пожара и тушения пожара] для сорока жильцов целый подъезд вместе с их квартирами превращён в парной колодец, непригодный для жизни. Тут бы вроде и прийти на помощь управляющей компании – организовать тепловую просушку помещений, начать срочный ремонт кровли, наладить гидроизоляцию, озаботиться заменой аварийной электропроводки. Ан нет, не для того несет бремя своих обязанностей УК. За полтора месяца, что прошли с момента пожара, из срочно необходимых работ не сделано ровным счетом ничего. Ну невозможно же считать работой прикрепление на сгоревшие доски бывшей кровли куска полиэтиленовой плёнки, прикрывающей от проливных дождей лишь очевидный срам – огромные зияющие дыры в чердачных перекрытиях, ведущие непосредственно в комнаты верхнего этажа. Срочный ремонт кровли и всего чердака, с заменой сгоревших стропильных конструкций – острейший вопрос сохранения здания-памятника и вопрос жизни для четырёх десятков жильцов, уже почти полтора месяца вынужденных «перебиваться», где и как придётся», – написал Леонид Салмин.

По его словам, все работы нужно провести до начала отопительного сезона, иначе «бездействие управляющей компании и других ответственных инстанций нужно будет квалифицировать уже не как временное замешательство, а как преступление в отношении памятника культурного наследия, предусмотренное статьёй 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») посредством неисполнения необходимых организационных и технических мер».

Дом №40 по улице Первомайской находится в управлении компании «Фонд Радомир». В компании заявили, что не могут сказать, когда начнется ремонт, потому что на счету дома нет средств.

«Я не могу сказать, когда начнется ремонт, потому что там очень большой объем работ – нужно менять перекрытия, делать кровлю. А дом «минусовый», жители не платят за капремонт, задерживают плату за коммунальные услуги. Из каких средств делать ремонт? Вопрос будет решаться на уровне районной администрации», – прокомментировал NDNews.ru главный инженер УК «Фонд Радомир» Антон Переславцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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