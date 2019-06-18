Дома-памятники передвинули в хвост программы капремонта – жильцам придется подождать еще 20 лет

В Екатеринбурге уже пять лет действует программа капитального ремонта многоквартирных домов. Но за все это время так и не удалось решить проблему жилых зданий, которые являются также и объектами культурного наследия. Таких в уральской столице 83. Как уже писал «Новый День», все работы в многоквартирниках-памятниках существенно дороже. По оценке областного минЖКХ, стоимость проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ в три раза выше, чем в обычных многоэтажках. К тому же меньше компаний, у которых есть лицензии на работы с объектами культурного наследия.

Как рассказал сегодня на заседании профильной комиссии гордумы глава екатеринбургского управления ЖКХ Александр Брагин, в прошлом году шесть зданий из списка ОКН все же отремонтировали – за счет муниципального бюджета. Этим многоквартирникам повезло находиться на т.н. маршруте клиентских групп ФИФА, поэтому в 2016 году начались работы, которые завершились только перед самым началом Чемпионата мира по футболу – 2018.

По словам Брагина, всего в Екатеринбурге 33 дома-памятника федерального значения, 45 – регионального, пять – муниципального. Он подчеркнул, что бюджет Екатеринбурга не потянет капремонт всех их. «Можно [эти работы проводить] теоретически за счет дополнительных взносов собственников помещений, но это крайне маловероятно. Вряд ли люди дополнительно вложат средства помимо минимального взноса», – сказал он.

Другой вариант, который предлагали в мэрии Екатеринбурга, – добиться направления целевых бюджетных средств на капремонт. В мае этого года глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился с предложением к губернатору области Евгению Куйвашеву создать государственное казенное учреждение, которое «будет решать опросы разработки и согласования проектно-сметной документации, получения разрешительных документов, поиска подрядчиков, исполнять функций технического заказчика для работ в многоквартирных домах-памятниках». Однако ответа в мэрии пока не дождались. Глава комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников, в свою очередь, сообщил, что такое же письмо направлял губернатору и спикер ЕГД Игорь Володин. Но и на него пока нет реакции.

Директор городского центра по охране памятников Леонид Генин рассказал, что несколько лет назад администрация Екатеринбурга также просила региональные власти разработать областную программу софинансирования работ по капремонту жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. «Софинансирование на ту дельту, которая увеличивает стоимость работ на домах. Причем в соответствии со статусом объекта культурного наследия. Федеральные памятники – субсидии от Федерации, региональные – из областного бюджета, а муниципальные – из городского. Иначе мы будем сталкиваться с ухудшением ситуации. Мы это видим на примере Городка Чекистов, комплекса на проспекте Ленина, 52-54, улицы Свердлова. Мы понимаем, что ситуация застарелая и требует принятия управленческих решений», – сказал он.

Пока же ситуация никак не решается. Большинство памятников со стартом программы находились в самом начале очереди на капремонт, сейчас же их задвинули в конец списка. По словам Брагина, они перенесены на 2039-2041 годы. Как пояснил гендиректор Фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов, жители этих домов недовольны ситуацией – и это отражается на платежной дисциплине. Люди, уставшие от обещаний, перестают платить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

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