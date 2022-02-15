Жилые дома-памятники «Уралплан» и «Заря» отремонтируют частично: после проектирования денег не осталось

В Екатеринбурге спустя два года наконец-то разработали проектно-сметную документацию для ремонта пяти жилых домов, которые являются архитектурными памятниками. Но на документы потратили миллионы рублей из денег, собранных жильцами за семь лет – на сам ремонт осталось не так уж много. «Сейчас обсуждаем, какие виды работ будем делать, потому что накопленных денег на все виды работ не хватает. Дальше будем смотреть, что делать с выпадающими деньгами. Где взять деньги на ремонт таких домов-памятников, в федеральном законе не говорится», – рассказал сегодня на пресс-конференции директор Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Напомним, речь идет о многоквартирных жилых домах, которые в то же время являются архитектурными памятниками. В Екатеринбурге в эту категорию попадают очень многие дома на проспекте Ленина, улице Пушкина и так далее. Как писал «Новый День», еще зимой 2020 года региональный фонд капремонта заявил, что стартует пилотный проект по ремонту 43 таких зданий.

В первую очередь начали разработку проектно-сметной документации по пяти домам: на проспекте Ленина, 29, на улице Пушкина, 14 (Дом Уралплана), улице Баумана, 2 (кинотеатр «Заря»), улице 8 Марта, 2, улице Физкультурников, 30. За два года работа с документами завершена только по двум из них.

«Полтора года занимались их проектированием. Было непросто свести все законодательные моменты, чтобы выполнить условия ФЗ № 73 и не нарушить. Сегодня по двум домам проектно-сметная документация получена уже с экспертизами. Это Пушкина, 14, и 8 Марта, 2. По остальным домам планируем получить в феврале и марте», – рассказал Станислав Суханов.

Но дальше встает вопрос: за счет чего делать сам капитальный ремонт? На разработку документов по зданиям-памятникам потратили в 8-10 раз больше, чем обычно тратят на документы по обычному дому.

«Мы съедаем деньги с общего котла. Вместо 260 тысяч рублей на дом мы потратили более 2 миллионов рублей. И сейчас накопленных жильцами денег не хватит на выполнение всех видов работ. Мы обсуждаем, какие работы все-таки будем делать. Дальше будем смотреть, что делать с выпадающими деньгами. Где взять деньги, в ФЗ не говорится», – прокомментировал Суханов.

Также фонду предстоит в 2023 году заменить в 14 домах-памятниках лифты. И опять же остро встает вопрос разработки проектов. «Там куча нюансов. Бывает, что лифт никак не затрагивает объект культурного наследия, а бывает, что нужно разбирать крышу, которая является предметом охраны», – добавил Суханов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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