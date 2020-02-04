В Екатеринбурге спустя шесть лет после создания фонда капремонта начнут чинить дома-памятники (СПИСОК)

В Екатеринбурге 43 дома-памятника начнут чинить по программе капитального ремонта. Прежде этого не происходило, т.к. все работы в многоквартирниках, которые занесены в список объектов исторического, культурного и архитектурного населения, обходятся существенно дороже – на них не хватает взносов собственников, которые собираются по строке «Капремонт». Городская казна тоже не тянет таких трат – об этом неоднократно говорили в мэрии. При этом к ремонту памятников предъявляются повышенные требования – охранные объекты, например, уникальные элементы зданий, требуют более дорогой проектно-сметной документации, а список компаний, имеющих право ремонтировать объекты культурного наследия, невелик.
Только шесть лет спустя с начала региональной программы капитального ремонта в Свердловской области фонд объявил о пилотном проекте по ремонту жилых домов – ОКН. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора, пока что планируется разработать проектно-сметную документацию по тем видам работ, которые не попадают под предмет охраны. К ним могут относиться кровля, системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. «Как правило, инженерные системы не имеют охранного статуса», – отметили в фонде капремонта.
Поэтому работы будут финансироваться из т.н. общего котла – большая часть собственников жилья в Свердловской области делает взносы в фонд капремонта, которые аккумулируются на общегородском счете. Из всех денег, собранных у екатеринбуржцев, ремонтируют дома в уральской столице по очереди.
Как заявили в фонде, к концу третьего квартала 2020 года по конкурсам найдут подрядчиков, которые сделают проектно-сметную документацию. «Новый День» публикует список домов-памятников Екатеринбурга, жители которых могут рассчитывать на капремонт.
8 Марта, 1
8 Марта, 2
Вайнера, 1
Вайнера, 9А
Пушкина, 14
Малышева, 23/23
Кузнечная, 91
Первомайская, 44
Первомайская, 43
Пушкина, 9
Ленина, 29
Ленина, 13А
Ленина, 60
Ленина, 69/7
Ленина, 69/8
Ленина, 69/13
Ленина, 69/14
Ленина, 54 корпус 1
Ленина, 54 корпус 2
Ленина, 54 корпус 5
Ленина, 52 корпус 1
Ленина, 52 корпус 1А
Ленина, 52 корпус 2
Ленина, 52 корпус 2А
Ленина, 52 корпус 3
Ленина, 52 корпус 3А
Ленина, 52 корпус 4
Ленина, 52 корпус 4А
Ленина, 54
Ленина, 54, корпус 3
Ленина, 54, корпус 4
Ленина, 52 Б
Ленина, 46
Ленина, 69 корпус 2
Ленина, 69 корпус 3
Ленина, 69 корпус 4
Ленина, 69 корпус 5
Ленина, 69 корпус 6
Орджоникидзе, 10
Баумана, 2
Свердлова, 11
Свердлова, 30
Физкультурников, 30
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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