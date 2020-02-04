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Вторник, 4 февраля 2020, 10:55 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге спустя шесть лет после создания фонда капремонта начнут чинить дома-памятники (СПИСОК)

В Екатеринбурге 43 дома-памятника начнут чинить по программе капитального ремонта. Прежде этого не происходило, т.к. все работы в многоквартирниках, которые занесены в список объектов исторического, культурного и архитектурного населения, обходятся существенно дороже – на них не хватает взносов собственников, которые собираются по строке «Капремонт». Городская казна тоже не тянет таких трат – об этом неоднократно говорили в мэрии. При этом к ремонту памятников предъявляются повышенные требования – охранные объекты, например, уникальные элементы зданий, требуют более дорогой проектно-сметной документации, а список компаний, имеющих право ремонтировать объекты культурного наследия, невелик.

Только шесть лет спустя с начала региональной программы капитального ремонта в Свердловской области фонд объявил о пилотном проекте по ремонту жилых домов – ОКН. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора, пока что планируется разработать проектно-сметную документацию по тем видам работ, которые не попадают под предмет охраны. К ним могут относиться кровля, системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. «Как правило, инженерные системы не имеют охранного статуса», – отметили в фонде капремонта.

Поэтому работы будут финансироваться из т.н. общего котла – большая часть собственников жилья в Свердловской области делает взносы в фонд капремонта, которые аккумулируются на общегородском счете. Из всех денег, собранных у екатеринбуржцев, ремонтируют дома в уральской столице по очереди.

Как заявили в фонде, к концу третьего квартала 2020 года по конкурсам найдут подрядчиков, которые сделают проектно-сметную документацию. «Новый День» публикует список домов-памятников Екатеринбурга, жители которых могут рассчитывать на капремонт.

8 Марта, 1

8 Марта, 2

Вайнера, 1

Вайнера, 9А

Пушкина, 14

Малышева, 23/23

Кузнечная, 91

Первомайская, 44

Первомайская, 43

Пушкина, 9

Ленина, 29

Ленина, 13А

Ленина, 60

Ленина, 69/7

Ленина, 69/8

Ленина, 69/13

Ленина, 69/14

Ленина, 54 корпус 1

Ленина, 54 корпус 2

Ленина, 54 корпус 5

Ленина, 52 корпус 1

Ленина, 52 корпус 1А

Ленина, 52 корпус 2

Ленина, 52 корпус 2А

Ленина, 52 корпус 3

Ленина, 52 корпус 3А

Ленина, 52 корпус 4

Ленина, 52 корпус 4А

Ленина, 54

Ленина, 54, корпус 3

Ленина, 54, корпус 4

Ленина, 52 Б

Ленина, 46

Ленина, 69 корпус 2

Ленина, 69 корпус 3

Ленина, 69 корпус 4

Ленина, 69 корпус 5

Ленина, 69 корпус 6

Орджоникидзе, 10

Баумана, 2

Свердлова, 11

Свердлова, 30

Физкультурников, 30

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.02.20

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