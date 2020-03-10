В Екатеринбурге за счет жильцов отремонтируют жилые здания Гостяжпрома (ФОТО)

В Екатеринбурге за счет жильцов проведут ремонт в пятиэтажках, входящих в комплекс зданий Гостяжпрома. Они были построены в 30-е годы прошлого века. Речь идет о домах на проспекте Ленина, 52 (корпуса 1, 2, 3 и 4) и 54. В состав комплекса входят девять жилых корпусов, поликлиника, больница и административно-хозяйственные постройки. Ремонтные работы будут проводиться только в жилых зданиях и только внутри подъездов.

Как рассказали «Новому Дню» жители конструктивистских пятиэтажек, на прошлой неделе представители управляющей компании, обслуживающей здания (это УК «ЖКХ Октябрьского района»), раздали собственникам анкеты для заочного голосования. Жильцам предлагают провести малярно-штукатурные работы в подъездах за свой счет – большую часть суммы возьмут из того, что накопили до 2014 года по строке «Капитальный ремонт». Остальное – чуть больше 200 тысяч на дом – должны оплатить сами владельцы квартир в течение трех месяцев. Дополнительную строчку коммунальщики внесут в квитанции жильцов, если те проголосуют за предложенный ремонт. Дополнительная плата составит 21,94 рубля с квадратного метра квартиры.

В фонде капремонта Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что речь не идет о передаче средств, собранных в ФКР, на текущий ремонт – малярно-штукатурные работы относятся именно к этому виду. Речь идет только о средствах, накопленных жильцами до 2014 года, т.е. до того периода, как заработала новая система сбора платежей на капитальные работы.

Отметим, что дома, о которых идет речь, являются памятниками архитектуры – по этой причине в течение шести лет их постоянно отодвигали на более поздний срок в региональной программе капремонта. Стоимость проектно-сметной документации и самих работ в таких зданиях дороже, т.к. у подрядчика должна быть особая лицензия.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора, в ближайшее время планируется разработать ПСД по тем видам работ, которые не попадают под предмет охраны. К ним могут относиться кровля, системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. «Как правило, инженерные системы не имеют охранного статуса», – отметили в фонде капремонта.

Поэтому работы будут финансироваться из т.н. общего котла – большая часть собственников жилья в Свердловской области делает взносы в фонд капремонта, которые аккумулируются на общегородском счете. Из всех денег, собранных у екатеринбуржцев, ремонтируют дома в уральской столице по очереди.

Как заявили в фонде, к концу третьего квартала 2020 года по конкурсам найдут подрядчиков, которые сделают проектно-сметную документацию. «Новый День» ранее публиковал список домов-памятников Екатеринбурга, жители которых могут рассчитывать на капремонт.

Памятники архитектуры ждут капремонта

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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