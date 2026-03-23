Дома Гостяжпрома разваливаются на глазах – денег на ремонт нет (ФОТО)

Дома Гостяжпрома в Екатеринбурге – на проспекте Ленина, 52-54, – продолжают осыпаться. Вместе со снегом с фасадов сошел слой краски и штукатурки, обнажилась кирпичная кладка. Как передает «Новый День», эти дома относятся к памятникам архитектуры, поэтому начать ремонт на общих основаниях нельзя. Требуется разработка проекта специализированной компанией, которая имеет лицензию на работу с объектами культурного наследия.

Еще в 2020 году жильцов уведомили, что капремонт в доме все же начнется, проводилось соответствующее голосование среди собственников квартир в зданиях. В пресс-службе Фонда капремонта Свердловской области тогда поясняли «Новому Дню», что «в ближайшее время планируется разработать проектно-сметную документацию по тем видам работ, которые не попадают под предмет охраны». «Как правило, инженерные системы не имеют охранного статуса», – отметили в фонде.

Однако работы так и не начались. Более того, по данным фонда, разработка ПСД планируется только на 2033-2035 годы, то есть через 7-9 лет. Из всех капитальных работ в зданиях была проведена лишь замена и ремонт лифтового оборудования.

Екатеринбург, Елена Сычева

