В домах Госпромурала начали ремонт (ФОТО)

В домах Госпромурала, которые относятся к объектам культурного наследия, начали ремонт. В комплексе жилых шестиэтажек 1933 года постройки, что расположены на проспекте Ленина в Екатеринбурге, шпаклюют и красят стены. Правда, внутри подъездов, а не снаружи. В управляющей компании «ЖКХ Октябрьского района», которая обслуживает дом, пояснили, что это текущий ремонт, который выполняется по предписанию департамента Госжилстройнадзора Свердловской области. В отличие от капитальных, такие работы не требуют долгих процедур согласования проекта, архитектурного надзора, наличия специальной лицензии на ремонт памятников у компании-подрядчика, и так далее, напоминает «Новый День».

Как уже писало наше агентство, дома Госпромурала относятся к объектам ОКН, при этом капремонт в них должен был начаться несколько лет назад, но из-за отсутствия дополнительного финансирования он всякий раз откладывается. Денег не выделяет ни федеральный, ни областной, ни муниципальный бюджет, при этом жители домов-памятников выплачивают в фонд капремонта столько же, сколько и владельцы квартир в обычных многоквартирниках, и собранного недостаточно на проведение работ.

При этом сколько точно нужно средств на проведение капремонта в домах-памятниках, неизвестно – для этого нужно разработать проектно-сметную документацию, а ее нет. Ранее в Фонде капремонта Свердловской области говорили «Новому Дню», что подрядчика, который посчитает, во сколько обойдется капремонт, найдут к концу третьего квартала 2020 года, но этого пока так и не произошло. Согласно сервису «Найти дом» на официальном сайте регоператора, разработка ПСД перенеслась на 2022 год. В этом году подрядчика для домов-памятников из Екатеринбурга найдут, но только для пяти «пилотных» адресов: Пушкина, 4, 8 Марта, 2, Баумана, 2, Физкультурников, 30, Ленина, 29. Как сообщили в фонде капремонта, их отобрали «по критерию технической и экономической целесообразности».

При этом ранее в фонде говорили, что ПСД будут разрабатывать по тем видам работ, которые не попадают под предмет охраны. К ним, например, могут относиться кровля, системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Поэтому работы могут финансироваться из т.н. общего котла без ущерба для остальных домов в программе капремонта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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