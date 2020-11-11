Жители 165 многоквартирников-памятников ждут капремонта, но проблему все еще не решили

В Свердловской области по-прежнему буксует ситуация с ремонтом многоквартирных домов, которые относятся к объектам культурного наследия. Таких, по информации уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, 165. «Никто не имеет права вмешиваться в ремонт, даже на самом простейшем объекте культурного наследия, но есть случаи, когда люди боятся, что просто рухнет крыша. Мы должны защитить право людей на жилище – такие дома есть в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ирбите, Каменске-Уральском, Полевском, Камышлове, самое тяжелое состояние в Верхотурье. Казалось бы, 165 – это не так уж много, но до 2015 года никто не обращал на них внимания, иногда они рушились, их просто сносили, но с 2015 года впервые их начали рассматривать как дома, подлежащие ремонту», – сказала Мерзлякова сегодня на пресс-конференции.

Сложность заключается в том, что капремонт в таких зданиях гораздо дороже, чем в обычных многоквартирниках – требуются экспертизы и согласование проектов и смет на проведение работ с предметами охраны, должен осуществляться архитектурный надзор, а у подрядчика должна быть специальная лицензия на работу с ОКН.

«Наш фонд капитального ремонта не может найти возможности приступить к ним, потому что ремонт во много раз дороже, а люди платят ту же сумму за ремонт, я противник, чтобы на человека эту нагрузку взваливать дополнительно – за то, что он живет в доме-памятнике. Только шесть домов за последние годы отремонтированы при чрезвычайных обстоятельствах – в Ирбит приехал губернатор, распорядился во внеплановом порядке отремонтировать, потому что люди пожаловались», – уточнила омбудсмен.

Как пояснил «Новому Дню» депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, при прочих равных ремонт дома-памятника дороже ремонта обычного многоквартирника в четыре-пять раз. Хотя, по большому счету, часто на удорожание влияет не столько стоимость собственно работ или материалов, а бюрократические процедуры. По словам Ионина, проблема актуальна не только для Свердловской области – для всей России. На федеральном уровне признают, что для ремонта жилых домов – памятников требуется софинансирование, но в реальности никаких шагов для этого не предпринимается. «Я встречался с [бывшим министром культуры РФ Владимиром] Мединским, с [бывшим вице-премьером Виталием] Мутко, когда он курировал ЖКХ, была посчитана цифра, сколько надо средств на эти цели, сумма вышла более 100 млрд рублей. Потом я перед [премьер-министром России Михаилом] Мишустиным, когда его утверждали, ставил этот вопрос, он говорил, что вникнет. Все – кроме Минфина – говорят, что это нужно, но ничего не делается», – отметил собеседник агентства.

Депутат рассказал, что есть альтернативный вариант. «Мы предлагаем создавать комиссии на местах – хоть с общественниками, хоть с администрацией, хоть с региональными властями, и с конкретных зданий снимать статус объекта культурного наследия, делать ремонты, потом сразу возвращать статус после ремонта», – предложил парламентарий.

Еще одним вариантом, который намеревались практиковать в Свердловской области, было проведение оценки по каждому дому-памятнику, чтобы установить, что попадает под предмет охраны, например, фасады, кровля, а что нет – к примеру, инженерные коммуникации. Такой вариант предлагало областное министерство энергетики и ЖКХ. Но, как пояснил «Новому Дню» глава ведомства Николай Смирнов, в настоящее время лишь по немногим из 165 многоквартирников-ОКН определено, что относится к предмету охраны, а что нет. Ту же информацию дала и Татьяна Мерзлякова. «Процедура оценки только началась, этот год фонд капремонта активно работал», – сказала она.

Той же позиции – как можно скорее определить предметы охраны в домах-памятниках и приступить к работам на той части, что не имеет культурной, архитектурной или исторической ценности – придерживается глава комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской гордумы Александр Колесников. «Пока не определено, что относится к предмету охраны, а что нет, нельзя начать ремонт», – сказал он «Новому Дню».

Год назад из 72 многоквартирников-памятников Екатеринбурга предметы охраны были указаны только в 27, глава Екатеринбургского центра по охране исторического и культурного наследия Леонид Генин уточнял, что в год разрабатывается документация примерно по 20 зданиям. «Новый День» запросил в центре обновленные данные.

Добавим, по словам Татьяны Мерзляковой, деньги на капремонт тех частей домов-памятников, которые имеют статус предмета охраны, должны выделять бюджеты – тех уровней, к которым они относятся. Если речь идет о памятнике областного значения, то дотации фонду капремонта выделяет региональная казна, если федерального – государственная, если городского – муниципальная. Сколько денег нужно в целом на капремонты домов-памятников в Свердловской области, омбудсмен сказать при этом затруднилась, равно как и то, когда начнутся первые работы в них.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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