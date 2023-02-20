Мораторий на плату за капремонт для новостроек могут сохранить

Положения нового областного законопроекта о капремонте решили изменить еще до его принятия.

Из новой редакции предлагается исключить норму, согласно которой владельцы квартир в новостройках должны начать платить за капремонт через 6 месяцев, а не через три года, как сейчас. Депутат Александр Ивачев написал на своей странице «ВКонтакте», что новый законопроект внес губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня его рассмотрит профильный комитет заксобрания.

Напомним, сначала проектом было предусмотрено три основных изменения. Первое: размер взноса будут менять ежегодно. При этом рост ставок не ограничен. Второе: ставка будет формироваться так, чтобы минимальный размер взноса приблизился к необходимому, то есть экономически обоснованному. Третье: срок моратория на плату за капремонт для жителей новостроек, которые сданы менее трех лет назад, сократят до 6 месяцев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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