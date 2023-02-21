Мораторий на уплату взносов за капремонт для новостроек сохранят

Комитет заксо по жилищной политике и развитию инфраструктуры повторно рассмотрел законопроект о взносах на капремонт, теперь – с учетом предложений, поступивших от губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщили в пресс-службе заксо, комитет одобрил предложение губернатора сохранить трехлетний мораторий на уплату взносов за капремонт для жителей новостроек.

«Суть поправок в том, что мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов – новостроек сохраняется согласно предыдущей редакции областного закона. Это предложение изложено в таблице поправок», – рассказал председатель комитета Валентин Лаппо.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе комитет поддержал предыдущую редакцию законопроекта, в которой предлагалось сократить срок моратория для жителей новостроек с трех лет до полугода. В понедельник стало известно, что губернатор решил отказаться от этого нововведения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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