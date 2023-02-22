Депутаты одобрили ежегодное повышение платы за капремонт

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект, который меняет правило начисления взносов за капремонт. Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил глава областного минЖКХ Николай Смирнов. После недолгого обсуждения голоса распределились следующим образом: 30 – за, 9 – против (вся фракция КПРФ), 3 – воздержались, 1 не голосовал.

Напомним, согласно законопроекту, власти смогут повышать ставки на капремонт не раз в три года, а ежегодно. При этом, как напоминает «Новый День», рост ставок в этой части не ограничен. Капитальный ремонт – не коммунальная услуга, поэтому индексация может превышать 10%, что и произошло в этом году, ставку уже подняли с 10,51 рубля до 14,81 рубля, то есть почти на 50%. Кроме того, ставка будет формироваться так, чтобы минимальный размер взноса приблизился к необходимому, то есть экономически обоснованному, поскольку власти планируют «сокращение потребности в финансовой бюджетной поддержке».

Учитываться будут и изменения стоимости услуг и работ по капремонту, например, удорожание стройматериалов или их дефицит, как произошло в этом году. Позже сегодня депутаты примут этот же законопроект во втором и третьем чтениях. Там будет прописано, что трехлетний мораторий на уплату взносов на капремонт в новостройках сохранится. Напомним, ранее его хотели сократить до 6 месяцев, но 20 февраля губернатор Евгений Куйвашев отыграл ситуацию назад.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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