Ставки выше, растут чаще, плательщиков больше: три главных изменения в законе о капремонте

В Свердловской области изменят программу капремонта многоквартирных домов – теперь ставки будут повышать чаще, люди будут платить больше и число тех, кто обязан делать взносы, тоже вырастет. Законопроект об изменении программы внесен в заксобрание региона. Однако оснований полагать, что его не примут, нет. Собеседники «Нового Дня» в ЗССО и правительстве области говорят, что документ пройдет – и, скорее всего, именно в том виде, в каком он представлен.

Основных изменений, которые предполагает законопроект, три. Первое касается того, как часто власти будут повышать ставки на капремонт. По нынешней программе это возможно раз в три года, но вскоре все изменится – и плату будут менять ежегодно. При этом, как напоминает «Новый День», рост ставок в этой части не ограничен. Капитальный ремонт – не коммунальная услуга, поэтому индексация может превышать 10%, что и произошло в этом году, ставку уже подняли с 10,51 рубля до 14,81 рубля, то есть почти на 50%.

Второе изменение касается того, как в регионе будут рассчитывать минимальный размер взноса на капремонт. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ставка будет формироваться так, чтобы минимальный размер взноса приблизился к необходимому, то есть экономически обоснованному, поскольку власти планируют «сокращение потребности в финансовой бюджетной поддержке». Учитываться будут и изменения стоимости услуг и работ по капремонту, например, удорожание стройматериалов или их дефицит, как произошло в этом году. Отметим, что и существующий размер взноса представители сферы капремонта называют несколько заниженным. «Нынешняя ставка тоже не экономически обоснованная, ее рост все равно сдерживается политическими моментами. А экономически обоснованная ставка – это около 20 рублей и более», – пояснил собеседник агентства, попросивший сохранить инкогнито.

Наконец, третье важное изменение, которое собираются провести через заксобрание региона, – это расширение списка плательщиков по программе капремонта. Сейчас действует мораторий для жителей новостроек, которые сданы менее трех лет назад. Сам мораторий сохранят, но существенно сократят его срок – до 6 месяцев. Таким образом, спустя 3 месяца после сдачи дома собственники должны будут решить, как будут собирать деньги на капремонт – в так называемый общий котел или на спецсчет.

В первом варианте взносы аккумулирует Фонд капремонта Свердловской области и распределяет между домами в программе в соответствии с очередностью. Это работает так: жители домов А, Б и В делают взносы, и на сумму, собранную со всех трех домов, сначала проводят ремонт в доме А, на следующий год – в доме Б, а затем в доме В. Новостройки, впрочем, часто отказываются от общего котла по понятным причинам – в программу сначала включают наиболее старые дома с высокой степенью износа систем и требующие срочного ремонта, и в таком случае владельцы квартир в новостройках будут платить за соседей десятилетия, прежде чем до их дома дойдет очередь. Поэтому, как правило, они выбирают спецсчет. И именно поэтому, объясняют собеседники агентства, было решено сократить мораторий – к моменту, когда у дома истекает срок гарантии от застройщика, выясняется, что нужно прямо сейчас проводить ремонтные работы, а денег взять неоткуда, а за пять лет реально набрать нужную сумму.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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