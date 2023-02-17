Профильный комитет заксо поддержал новые правила начисления платы за капремонт

Комитет свердловского заксобрания по жилищной политике и развитию инфраструктуры одобрил законопроект о новых правилах начисления и сбора взносов за капремонт.

Как сообщили в пресс-службе заксо, член комитета, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил на заседании, что изменения в закон позволят выполнить программу по капитальному ремонту в 2023 год в полном объеме.

«Мы с вами обсуждали на комитете в порядке контроля выполнение программы по капитальному ремонту и отметили, что действовавший в 2022 году и в предыдущие годы размер взноса на капитальный ремонт и бюджетные дотации на него были экономически необоснованными и недостаточными. Решения, принимаемые сегодня и на федеральном, и на регионом уровне, являются гарантией того, что мы ранее намеченную программу по капитальному ремонту, выполним. Поэтому надо обязательно поддержать этот закон», – подчеркнул Чернецкий.

Напомним, проектом предусмотрено три основных изменения. Первое: размер взноса будут менять ежегодно. При этом рост ставок не ограничен. Второе: ставка будет формироваться так, чтобы минимальный размер взноса приблизился к необходимому, то есть экономически обоснованному. Третье: срок моратория на плату за капремонт для жителей новостроек, которые сданы менее трех лет назад, сократят до 6 месяцев.

Законопроект планируется принять сразу в трех чтениях 22 февраля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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