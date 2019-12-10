В гордуме Екатеринбурга появится рабочая группа по ремонту жилых домов-памятников

Екатеринбургские депутаты ищут способы ускорить проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, признанных архитектурными памятниками. Сейчас эти объекты находятся в хвосте программы капремонта, дело до них дойдет только в 2039-2041 годах, что не устраивает жителей. Как ранее писал «Новый День», все работы в многоквартирниках-памятниках обходятся существенно дороже, поэтому на них не хватает взносов собственников. Городская казна тоже не потянет таких трат, подчеркивают в мэрии. Другая проблема заключается в том, что к ремонту памятников предъявляются повышенные требования. Можно ли этого избежать, сегодня пытались выяснить в комиссии по городскому хозяйству думы.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников предложил уточнить зоны охраны в таких объектах культурного наследия. По его словам, многие дома могли попасть в список ОКН случайно. Городские чиновники с ним не согласились.

«У нас все подсчитано. В Екатеринбурге 72 многоквартирных дома, признанных памятниками. Из них по 27 объектам разработан предмет охраны. Мы каждый год примерно по 20 объектам разрабатываем зону охраны. Это большая научная работа», – рассказал директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране исторического и культурного наследия» Леонид Генин.

Колесников заявил, что в таком случае центр мог бы активнее работать с фондом капремонта и давать собственные заключения – что можно ремонтировать, а что нельзя трогать.

«Например, дом с кинотеатром «Заря» на ул. Баумана, 2. Надо понимать, что является предметом охраны. Если инженерные сети и кровля ими не являются, то нужно немедленно приступать к ремонту», – считает депутат.

Кинотеатр «Заря» относится к архитектурным памятникам местного значения. Этот статус имеют еще четыре здания – дом на проспекте Ленина, 29, дома на улице Пушкина, 9а и 4а, и дом «Новый гастроном» на проспекте Орджоникидзе, 10.

Леонид Генин сообщил, что сейчас на уровне правительства области действительно обсуждается возможность проведения противоаварийных работ в домах-памятниках. Начальник управления ЖКХ Александр Брагин добавил, что проектные работы на «Заре» планируется начать уже весной 2020 года. Они займут как минимум 8 месяцев, следовательно, непосредственно ремонт сетей здания начнется не раньше 2021 года.

«Я бы хотел, чтобы этот процесс ускорился. В ближайшее время я инициирую рабочую группу с Сухановым (гендиректор фонда капремонта Свердловской области – прим. ред.), чтобы лоббировать этот вопрос. Надеюсь, и вы, товарищ Брагин, мне поможете», – доложил Колесников.

Депутаты также предложили пересмотреть список объектов культурного наследия хотя бы на муниципальном уровне. По мнению Виктора Сомикова, можно пойти дальше и ввести категории памятников – что-то оставить в неизменном виде, а что-то отстроить заново, оставив только стену фасада. Однако в администрации считают, что список ОКН не нуждается в корректировке, так как все дома уже прошли историко-культурную экспертизу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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