За три года на Урале заменят больше 1000 лифтов в жилых домах

В Свердловской области утверждена программа капремонта жилых домов на 2024-2026 годы.

Как сообщили в ДИПе, за это время планируют отремонтировать 3756 домов, общая площадь которых превышает 9 млн кв. м. На это потребуется около 38 млрд рублей. Планируется, что 1139 домов отремонтируют уже в 2024 году.

Важная составляющая программы – замена лифтов. Ожидается, что за три года в области установят 1069 лифтов, на это выделят 3,6 млрд рублей.

Напомним, в рамках капремонта в домах ремонтируют крышу, фасад, фундамент, подвальные помещения, инженерные коммуникации.

Ремонтная программа 2023 года уже исполнена на 80%. Отремонтировано 284 крыши, обновлены 31 фасад и 70 подвальных помещений, ремонт систем электроснабжения выполнен в 110 жилых домах, систем холодного водоснабжения – в 118 домах, трубы ГВС заменены в 96 домах, водоотведения – в 138. Плановый срок завершения строительно-монтажных работ – начало ноября, работ, связанных с ремонтом отопительных систем, – середина августа, плоских крыш – начало октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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