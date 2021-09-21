Рушится на глазах. Усадьба купца Ваганова продолжает сыпаться (ФОТО)

Старинная усадьба купца Ваганова XIX века на улице Радищева продолжает разрушаться. В 14:30 в доме полностью рухнула внутренняя перегородка. В этот момент мимо проходили люди, но никто не пострадал. А два часа назад в доме обрушилась часть этой перегородки.

Сотрудники УК «Суворов» еще на прошлой неделе огородили часть здания во избежание несчастного случая. Сейчас некоторые ленты оторвались, поэтому люди ходят вблизи здания, водители ставят машины рядом с домом Ваганова. В УК «Суворов» нам сообщили, что земля рядом с домом находится в собственности администрации города, поэтому дальнейшие действия должен предпринимать собственник земли. В мэрии еще накануне пообещали прокомментировать ситуацию со зданием, но ответа до сих пор не дали.

Напомним, исторический особняк, стоящий напротив ТРЦ «Гринвич», начал активно разрушаться еще в воскресенье. Никто не пострадал. Задело только припаркованную поблизости «семерку». Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку по факту обрушения памятника регионального значения.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2018 года по особняку расползлась огромная трещина. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. А стена здания уже несколько лет держится за счет деревянных подпорок.

Историю разрушения дома купца Ваганова можно почитать здесь.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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