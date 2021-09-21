На Радищева рухнула еще одна часть старинной усадьбы (ФОТО)

Старинное здание – усадьба купца Ваганова в центре Екатеринбурга продолжает разрушаться. Сегодня в 12 часов в доме рухнула часть внутренней перегородки дома. В этот момент мимо проходили люди, никто не пострадал.

Здание частично огорожено красно-белыми лентами. Оцепили его сотрудники УК «Суворов» еще на прошлой неделе во избежание несчастного случая. Там же нам сообщили, что земля рядом с домом находится в собственности администрации города, поэтому дальнейшие действия должен предпринимать собственник земли. В мэрии пообещали вчера прокомментировать ситуацию с зданием, но ответа до сих пор не дали.

После первого разрушения никакие работы по огораживанию земли вокруг здания не проводили. Сейчас некоторые ленты оторвались, поэтому люди ходят вблизи здания. Водители снова ставят машины рядом с домом Ваганова.

Напомним, в воскресенье в Екатеринбурга, напротив ТРЦ «Гринвич», обрушилась часть старинного здания – усадьбы купца Ваганова. Тогда никто не пострадал. Задело только припаркованный поблизости автомобиль ВАЗ-2107.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку по факту обрушения памятника регионального значения.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, две стенки дома оказались практически отделены друг от друга. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. Стена этого здания уже несколько лет держалась за счет деревянных подпорок.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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