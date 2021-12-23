Прокуратура нашла нарушения закона по охране культурного наследия в Свердловской области

Прокуратура внесла представление заместителю губернатора Свердловской области за волокиту с официальной регистрацией объектов культурного наследия. Во время проверки надзорного органа выяснилось, что региональное управление госохраны ОКН не соблюдает сроки по включению в реестр выявленных архитектурных памятников и утверждению зон охраны.

Всего в Свердловской области 1744 объекта культурного наследия внесены в единый государственный реестр. А также выявлено 111 памятников, из которых 69 – объекты археологического наследия. Согласно федеральному закону, уполномоченный орган обязан за год принять решение о том, стоит ли вносить новый объект культурного наследия в государственный реестр. Но в Свердловской области в листе ожидания больше года находятся 27 объектов. Территориальные зоны охраны архитектурного памятника должны быть определены в срок не более чем два года со дня включения ОКН в реестр. Как выяснилось, дом «Здание волостного правления» в поселке Верх-Нейвинском, признанный памятником в 2019 году, до сих пор не имеет охранных зон. В представлении прокуратура требует устранить эти недостатки.

Добавим, волокита с принятием решений по памятникам актуальна и для Екатеринбурга. Как сообщал «Новый День», в середине сентября в центре города рухнула стена старинной усадьбы купца Ваганова. Груда обломков до сих пор лежит на тротуаре и проезжей части. А прокуратура Ленинского района Екатеринбурга все еще проводит проверку по факту обрушения памятника регионального значения. Крупные трещины в стене усадьбы горожане заметили еще в 2018 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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