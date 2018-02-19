Усадьбу купца Ваганова могут отремонтировать

Усадьба купца Ваганова на улице Радищева в Екатеринбурге может быть отремонтирована, но не в ближайшей перспективе. Об этом «Новому Дню» сообщили сегодня в администрации города. Не ускорит решение вопроса даже ЧМ-2018, поскольку улица Радищева, хоть и находится в центре города, но по ней не проходят т.н. маршруты следования клиентских групп ФИФА. Поэтому случайно забредшие сюда болельщики и журналисты смогут увидеть, как в Екатеринбурге на самом деле относятся к памятникам старины и собственной истории.

В мэрии рассказали, что прокуратура города вместе с муниципальным Центром исторического и культурного наследия «додавливают» собственника, чтобы тот привел усадьбу в порядок. В настоящее время, по некоторым данным, ведется разработка проекта по восстановлению комплекса, который находятся в крайне удручающем состоянии. Собственно ремонт начнется не раньше 2019 года.

Напомним, сейчас собственником усадьбы является ООО «Строительная компания «Иртыш» (согласно базе СПАРК, занимается сносом и разборкой зданий). До нее постройками владело ООО «Ермак и К», компания, основным видом деятельности которой, согласно открытым источникам, была организация досуга с помощью бильярда. Фирма выкупила полукаменный дом и флигель, украшенный деревянной резьбой, вместе с торговой лавкой в кирпичном стиле за 19,8 млн рублей в 2011 году у Фонда имущества Свердловской области. Подробнее о том, как некогда одно из красивейших зданий Екатеринбурга кочевало от одного нерадивого собственника к другому наше агентство уже писало.

Екатеринбург, служба информации

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