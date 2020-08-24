В полуразрушенной усадьбе купца Ваганова начались противоаварийные работы (ФОТО)

В Екатеринбурге начались противоаварийные работы на объекте культурного наследия – усадьбе купца Ваганова на улице Радищева.

Как сообщили «Новому Дню» в областном управлении Госохраны объектов культурного наследия, собственники объекта получили разрешение на проведение таких мероприятий. Сейчас здание обносят защитной сеткой, строительными лесами. Из верхних окон стоящего впритык бизнес-центра «Суворов» видно, что из внутренних помещений флигеля, с которого сняли крышу, вывезли строительный мусор. После укрепления здания в управлении подготовят проект сохранения памятника.

В апреле 2018 года по старинному особняку расползлась огромная трещина, две стенки дома оказались практически отделены друг от друга. Еще одна трещина – шириной с кулак – пошла по фасаду. Стена этого здания уже несколько лет держалась за счет деревянных подпорок. Историю разрушения дома купца Ваганова «Новый День» уже рассказывал. Комплекс уже давно находился в ужасном состоянии, но в последнее время никаких мер собственник не принимал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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