Слух дня: Кто подставил губернатора Куйвашева и сделает это во второй раз?

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву за едва начавшийся второй срок придется брать свое слово обратно уже во второй раз. По крайней мере, об этом все чаще заходят разговоры. В первый раз его вынудили сделать это медники, намеревающиеся соорудить храм-на-воде в акватории Городского пруда в Екатеринбурге. Свою предвыборную кампанию тюменец начал зимой прошлого года, сказав на пресс-конференции по итогам 2016-го, что «храму быть». Но, поговаривают, что делая такое заявление, губернатор просто не был в курсе, о каких размерах сооружения на городском пруду идет речь. И когда впоследствии УГМК и РМК показали ему реальный проект строительства храма святой Екатерины, Куйвашеву пришлось забирать свое слово – сооружение оказалось гигантским, и «обнимашки» пруда могли перерасти в более мощный протест.

Примерно по такому же сценарию развивается и история с еще одним знаковым для Екатеринбурга местом – недостроенной телебашней. По плану УГМК, заброшенный объект предполагалось снести, а на месте собирались построить ледовую арену для нужд медниковского клуба КХЛ «Автомобилист». И проект поддержали на уровне областного правительства. «Вы, наверное, согласитесь, что эта башня не является украшением города. Мы изучали вопрос ее использования, но сейчас это невозможно по требованиям безопасности. Как вы знаете, мы подписали соглашение с УГМК и создали совместную компанию. За свои деньги УГМК на этой площадке будет строить ледовую арену вместимостью 15 тысяч зрителей», – говорил Куйвашев во время избирательной кампании.

Но если старые сооружения Екатеринбургского мукомольного завода (там УГМК строит жилой комплекс) развалить было легко, то взрывников, которые бы взялись за башню, не нашлось – сказалась и близость жилых домов, офисов, АЗС, и прочность бетона. Рассматривался вариант с распилом конструкций башни с привлечением вертолетов. Но когда выяснилось, что стоимость только демонтажа перевалит за миллиард рублей, оказалось, что строительство арены не только не окупится (даже при условии, что землю под ней область дарит медникам), но и больно ударит по карману холдинга. Тут уместно будет вспомнить слова экспертов сферы строительства, которые еще пару лет назад говорили о том, что единственный вариант, который позволит отбить затраты на демонтаж башни, – это строительство дорогого жилого комплекса. Именно к этой версии, по слухам, и склоняется теперь УГМК. Но если медники примут решение строить условную башню «Исеть» №2, то они снова поставят губернатора Куйвашева в мягко говоря неловкое положение, когда ему придется вновь забирать свои слова обратно.

Екатеринбург, служба информации

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