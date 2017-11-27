Слух дня: Область остается без башни и без денег?

Свердловская область выходит из состава акционеров АО «Ледовая арена». Общество было создано летом этого года. Тогда вице-губернатор Сергей Зырянов, пожаловавшись на отсутствие денег в бюджете даже на консервацию телебашни, уговорил депутатов заксобрания передать недострой и «золотую» землю под ним в новое АО. Заявлялось, что 40% уставного капитала будет принадлежать региону (напомним, башню пытались продать за 654 млн рублей, но так и не нашли покупателя), а остальные 60% внесет УГМК.

«Насколько я понимаю из названия акционерного общества, там будет строиться ледовая арена, – догадался на памятном комитете ЗССО единоросс Виктор Шептий. – Пусть она будет – это лучше, чем лишний торговый центр».

И действительно, согласно базе ЕГРЮЛ, предприятие было зарегистрировано в середине августа, по документам, холдинг Андрея Козицына внес со своей стороны 981 млн рублей. В состав совета директоров вошли несколько представителей УГМК, включая Эльфата Исмагилова, Алексея Игошина и Александра Комарова. Со стороны Свердловской области в управляющем органе появились замминистра спорта Яков Петров и замдиректора «Спартаковца» Сергей Истомин.

Однако теперь, по слухам, Истомина и Петрова попросили выйти из совета директоров «Ледовой арены», а вопрос по вводу новых представителей региона предложено оставить подвешенным. Таким образом, доля области в акционерном обществе становится как бы номинальной, что дает медникам возможность проводить любые интересные им решения по проекту «Ледовая арена».

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

Митрополит Кирилл благословил командующего ЦВО на руководство академией Генштаба. / Заказ на сувенирку к «Экспо-2025» подорожал на 40 % за три месяца. / Кому дать, кому отказать: завершила работу согласительная комиссия по бюджету. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»