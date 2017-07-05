Областные власти подарят телебашню и землю под ней УГМК от безысходности

Профильный комитет свердловского заксобрания сегодня на заседании одобрил передачу недостроенной телебашни и участка под ней в АО «Ледовая арена». Как уже писал «Новый День», речь идет о компании, которую планируют создать областные власти вместе с УГМК. Согласно предложению, с которыми выступили медники, область отдаст в качестве взноса в уставной капитал будущего АО землю и долгострой, получив долю в АО в размере 40%. Остальные 60% будут принадлежать холдингу Козицына.

«Насколько я понимаю из названия акционерного общества, там будет строиться ледовая арена, – догадался единоросс Виктор Шептий. – Пусть она будет – это лучше, чем лишний торговый центр».

Вице-губернатор Сергей Зырянов сообщил, что, согласно последним оценкам, готовность башни составляет 47%, а износ сооружения – 24%. «В бюджете средств даже на консервацию нет», – отметил он. Также он сообщил, что стоимость объекта незавершенного строительства равна 654,2 млн рублей, а участка под ним – 586 млн.

Единственные вопросы по поводу передачи башни и участка в центре года возникли у коммунистов. «Вопрос, конечно, надо решать, но, насколько я понимаю, акционерного общества, которому планируется передать землю и башню, еще не существует, я не нашел документов. Возникает вопрос по поводу законности сделки», – сказал он.

Однако, по словам Зырянова, регистрация акционерного общества – это «дело максимум 2-3 недель». Он пообещал, что если комитет одобряет сделку, то АО будет создано до следующего заседания заксобрания. При этом на вопрос коммуниста об альтернативах, он ответил, что их не было. «очереди из желающих купить участок у нас нет. Приходил [глава «Астомстройкомлекса» Виктор] Ананьев, но он отказался, потому что сказал, что у него столько денег нет. Других серьезных заявок от людей с деньгами не было», – отметил он.

Напомним, на месте собираются построить ледовую арену на 15 тысяч мест. Причем сохранят ли башню – архитектурную доминанту Екатеринбурга – неизвестно, этот вопрос будет решен позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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