УГМК столкнули с заявочным комитетом «Экспо-2025» из-за проекта сноса телебашни (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Проект УГМК о сносе екатеринбургской телебашни и строительстве на ее месте ледовой арены ставится под вопрос – департамент международного сотрудничества федерального Минпромнауки рассматривает другой вариант реконструкции объекта.

Как стало известно РИА «Новый День», с письмом к Дмитрию Медведеву обратились представители компании ООО «Эксперт девелопмент», предложившие рассмотреть свой проект – «Глобальный маяк». Он касается реконструкции недостроя в своего рода архитектурный арт-объект, способный стать ярким городским брендом мирового уровня.

«Внося свой вклад в общее дело, при широкой экспертной, общественной поддержке жителей г. Екатеринбурга, наша компания предлагает руководству России в Вашем лице в рамках борьбы за Экспо2025 рассмотреть целесообразность вовлечения (инклюзии) недостроенной телебашни г. Екатеринбурга (самого высокого в мире недостроя, расположенного в центре Екатеринбурга) и её земельного участка площадью 4,7 га, в процесс редевелопмента. В борьбе Екатеринбурга с Баку, Осакой, и самим Парижем, новой российской Заявке для победы потребуются новые, сверх актуальные в мировой медиасреде новые яркие и понятные всем смыслы, общественные проекты и сюжеты.

Цель проекта – реконструкция телебашни (инклюзия в сообщество достроенных объектов), создание архитектурного смыслового объекта-символа обеих российских тем Экспо в Екатеринбурге – Столице Урала на границе континентов, обладающего высоким социальным, культурным, имиджевым, туристическим значением. Он призван обеспечить существенное повышение эффективности кампании по продвижению Заявки России в мировой среде», – написал в письме Медведеву гендиректор компании.

Премьер-министр переадресовал письмо в Министерство промышленности и науки РФ, которое сообщило о том, что проект будет направлен в заявочный комитет «Экспо-2025» для детального изучения, после того как комитет будет сформирован.

Это может нанести серьезный удар по бизнес-интересам УГМК. Корпорация намеревается строить на месте телебашни ледовую арену, а самой башне в проекте места не нашлось.

Видео проекта «Глобальный маяк» смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин

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