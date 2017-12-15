Размер имеет значение: почему Козицын зациклился на башнях (ИНФОГРАФИКА)

Снос недостроенной екатеринбургской телебашни, который был анонсирован холдингом УГМК, перераспределит места в рейтинге самых высоких сооружений Екатеринбурга и Свердловской области. На сегодняшний момент лидер списка – это как раз телебашня. Сейчас ее высота, согласно разным источникам, составляет от 219,25 метра до 220,4 метра. Проект предполагал, что после завершения строительства она вырастет до 361 метра. Но и в недостроенном виде – это самое высокое сооружение в городе.

Напомним, что ранее «Новый День» поговорил с горожанами – екатеринбуржцы, которых удалось опросить, говорят, что сносить башню и опасно, так как могут пострадать близлежащие здания, и неправильно, потому что хоть сооружение и недостроенное, но все же это символ Екатеринбурга. Пусть и «фаллический».

Екатеринбуржцы о телебашне

Второе место в списке – у башни «Исеть», высота которой составляет 206,5 метра (если считать вместе с т.н. короной, то 212,8 метра). Строительство велось, напомним, по заказу УГМК-холдинга. Пока что башня «Исеть» – это самый высокий северный небоскреб на планете, но после сдачи в эксплуатацию питерского «Лахта-центра» звание перейдет последнему (он на 4 градуса севернее башни «Исеть»). Если же телебашню снесут, небоскреб Козицына автоматически станет самым высоким сооружением Екатеринбурга.

На третьем месте по высоте – первый екатеринбургский небоскреб «Высоцкий», высота 52-этажного здания составляет 188,3 метра.

Екатеринбург, служба информации

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