Противники сноса телебашни выйдут на улицу

Жители Екатеринбурга проведут народную акцию против сноса телебашни. Общее собрание состоится в субботу, 27 января, в 10 часов утра на площадке около цирка. Там же активисты планируют организовать сбор подписей в защиту легендарного недостроя, передает корреспондент РИА «Новый День».

Обсуждение предстоящей акции идет на городских форумах и в социальных сетях. «Главное, никакой политики. Рисуйте плакаты в защиту символа города», – пишут пользователи. Активисты также предлагают обращаться за помощью в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. В фейсбуке создана группа «Спасем телебашню», которая на данный момент насчитывает более 300 человек, в том числе несколько депутатов гордумы Екатеринбурга от КПРФ и «Справедливой России». Отметим, что на этой неделе парламентарии не захотели обсуждать тему сноса телебашни на заседании.

Подготовительные работы по сносу высотного объекта начались в середине января. По некоторым данным, телебашня будет демонтирована методом направленного взрыва. Дата сноса не называется, но, вероятно, это произойдет до июня, когда в Екатеринбурге будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу.

Добавим, что в уральской столице набирают популярность неполитические акции горожан. В 2017 году екатеринбуржцы три раза «обнимали» пруд, протестуя против застройки храма Святой Екатерины в акватории. В итоге власти заявили о переносе места строительства церкви.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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