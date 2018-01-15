Вокруг башни развели мрачный пиар и начали подготовку к сносу (ФОТО)

В Екатеринбурге появились паблики в соцсетях, куда нагоняют юзеров и где пытаются реанимировать реноме недостроенной телебашни как мрачного и пугающего объекта, где покончили с собой или погибли в результате случайности многие люди. Выгодополучатель очевиден – на прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев заявил, что вопрос со сносом решен, но получил порцию негодования горожан в ответ на это.

В подтверждение слов главы региона на объект приехала строительная техника – тракторы, экскаваторы и грейдеры. По периметру выставлена охрана, которая неохотно идет на контакт с прессой.

Справедливости ради надо отметить, что, действительно, самый высокий объект некогда привлекал внимание не вполне уравновешенных граждан, которые хотели свести счеты с жизнью, а также любителей экстрима. Но уже полтора десятилетия никаких серьезных ЧП, тем более завершившихся летальным исходом, на территории заброшенного объекта не происходило.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, во время существования ведомства (оно было создано в 2011 году), сообщений об инцидентах на территории недостроенной телебашни не поступало. Более того, в последний раз смертельный случай был зафиксирован 15 лет назад – в 2003 году трое молодых людей, 18-летняя девушка и два молодых человека, забрались внутрь трубы и попытались пробраться наверх, не имея никакого снаряжения или страховки. На уровне, соответствующем 9 этажу, девушка сорвалась вниз и разбилась насмерть. Она стала 11-й жертвой телебашни, после чего там поставили охрану, и мало-помалу набеги любителей экстрима сошли на нет, а печальную участь вышки, с которой сигают граждане, на некоторое время забрал небоскреб «Высоцкий».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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