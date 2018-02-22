«Удар будет, как землетрясение», – Reuters написал про снос екатеринбургской телебашни

Одно из ведущих информационных агентств мира – Reuters – опубликовало большой материал о предстоящем сносе екатеринбургской телебашни. ИА пишет, что объект «высотой 220 метров будет обрушен вблизи жилых домов, исторических зданий и единственной ветки метро в центре Екатеринбурга, где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу». «Грандиозный недострой времен советской эпохи снесут несмотря на протесты горожан», – отмечается в статье.

По большому счету, издание перечисляет уже известные факты о телебашне: пишет, когда она была построена, и как власти Свердловской области бесплатно передали ее УГМК, и что вместо нее хотят построить ледовую арену. Рассказывается и о деталях собственно сноса. «Будет заложено два заряда вещества... Первый заряд будет на отметке 160 метров, второй – на отметке порядка 30 метров. Два этапа будут выполнены с разницей порядка полутора-двух минут», – передает агентство со ссылкой на главу компании, созданной для строительства ледовой арены, Данила Крицкого.

При этом Reuters отмечает, что предстоящие работы по демонтажу вызывают множество опасений у экспертов.

«Самое главное, чтобы башня упала туда, куда нужно, ведь все может пойти не по плану, а геология в этом месте сложная, поскольку рядом пойма реки», – сказал Reuters эксперт, много лет работающий в сфере промышленной безопасности.

«Тряхнет, причем хорошенько. В лучшем случае, зазвенит посуда в окрестных домах, могут и окна посыпаться. Удар будет, как землетрясение», – пояснил агентству другой эксперт, который пожелал остаться неназванным, поскольку был связан контрактами с УГМК.

Екатеринбург, служба информации»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

Недостроенная телебашня вернулась на карты «Яндекса» (СКРИН). / В выходные в Свердловской области похолодает до -32. / Байопик Спилберга, драма про теракт и новые «О чем говорят мужчины» – кинопремьеры недели (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»