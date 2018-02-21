У телебашни, предназначенной под снос, множатся защитники (ВИДЕО)

По «Фейсбуку» распространяется манифест очередной группы защитников башни. Они радуются, что «башня все также возвышается», хотя должна была еще вчера, 20 февраля, «рухнуть, обратиться в пыль». Называет себя загадочная группа движением «Подорожник» и интригует аудиторию первой серией клипа о башне, построенного на аэросъемке.

Ролик защитников телебашни

Видео «Башня, не болей!» представляет собой нарезку не очень удачных кадров с квадрокоптера – авторов подвела погода. Текст манифеста не отличается оригинальностью и повторяет тезисы других групп, выступающих за сохранение гигантского недостроя: «Почему нас раз за разом стараются убедить, что телебашня не может приносить городу дивиденды? Почему упорно навешивают негативные ярлыки и муссируют страшилки? Почему всё упирается в необходимость сноса башни и вообще любых неугодных для крупного бизнеса объектов в центре города? Что дороже: земля под безликий новострой или облик города, который мы теряем с исчезновением башни? Почему мы так рано списываем со счетов грандиозное архитектурное сооружение? Почему, вопреки воле жителей, нужно сломать индивидуальность города?»

Можно предположить, что на громкой региональной теме неизвестная пока организация или политическая сила пытаются построить рекламную кампанию.

Напомним, последний митинг в защиту башни проходил уже под эгидой КПРФ. А один из баров Екатеринбурга на неделе объявил о том, что на вечеринке будет взорван большой торт-башня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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